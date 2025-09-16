Vallefoglia si gemella con Gaza: "Gesto di solidarietà e pace". Ma ormai restano le macerie

Dopo Torino, Pisa, Treviso e Riace, anche il consiglio comunale di Vallefoglia ha approvato nell’ultima seduta consiliare la proposta di gemellaggio con Gaza City. Un atto simbolico e di solidarietà proposto all’interno della mozione ‘Contrarietà alla guerra’, con la quale il consiglio ha espresso una ferma condanna nei confronti di ogni guerra e delle violenze contro la popolazione civile e ha ribadito il proprio sostegno al popolo palestinese, con particolare attenzione alla città di Gaza, colpita duramente dal conflitto in corso.

Il documento inoltre, richiamando le gravi violazioni dei diritti umani evidenziate dalla Corte Internazionale di Giustizia nell’ordinanza del 26 gennaio 2024, denuncia l’inerzia della comunità internazionale nel fermare il conflitto. Tra le principali misure approvate la mozione prevede, oltre all’avvio delle pratiche per il gemellaggio tra Vallefoglia e Gaza City come gesto concreto di solidarietà e di vicinanza al popolo palestinese, anche l’impegno del sindaco Ucchielli e della giunta a coinvolgere scuole, associazioni, cittadini e gruppi consiliari in iniziative di educazione alla pace, all’inclusione e alla solidarietà internazionale e la promozione di campagne di sensibilizzazione sul territorio comunale per diffondere una cultura della pace e della convivenza civile.

Sul piano istituzionale la mozione prevede invece l’appello al Governo italiano, all’Unione Europea e alle Nazioni Unite per un cessate il fuoco immediato, l’apertura di corridoi e il sostegno alle organizzazioni umanitarie nonché l’adozione di misure efficaci per fermare le operazioni militari e tutelare i diritti umani a Gaza. Approvata all’unanimità dai gruppi consiliari presenti (Democratici e civici per Vallefoglia e Vallefoglia Cambia) la mozione non ha ottenuto l’appoggio del Centrodestra.

A causa dell’assenza per motivi di lavoro della consigliera Carla Nicolini il gruppo consigliare ha fatto pervenire un comunicato in cui chiedeva un rinvio all’approvazione del documento, in quanto la situazione attuale, secondo il loro parere, non consente di dare al gemellaggio un reale valore giuridico. Ma l’intervento è stato comunque approvato.

b.g.