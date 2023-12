Vallefoglia si prepara al concerto di Natale

Concerto di Natale con il Corpo Bandistico “Giovanni Santi” di Colbordolo che si terrà nella palestra comunale “Palafoglia Sesto Ondedei”, la nuova palestra sita nel Polo Scolastico adiacente la Scuola dell’Infanzia di Bottega.Il concerto, con inizio dalle 21 di oggi, diretto da Roberto Vagnini, con l’organico al completo dello storico complesso bandistico che quest’anno ha festeggiato i 170 anni di attività, proporrà oltre ai tradizionali brani natalizi musiche di celebri compositori come Otto M. Schwartz, Ted Huggens, John Williams, Carlos Gardel e Franco Migliacci per concludere poi con i più famosi brani dei gruppi dei Blues Brothers e dei Queen.Anche quest’anno il tradizionale concerto si svolgerà in ambiente festoso, in un territorio addobbato.