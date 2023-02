Vallefoglia, sospiro di sollievo Torna la guardia medica

Dal mese di marzo Vallefoglia e i comuni limitrofi avranno di nuovo la guardia medica. Dopo i colloqui tra Regione, medici e il sindaco e presidente dell’Unione dei comuni "Pian del Bruscolo" Palmiro Ucchielli, la vallata del Foglia tornerà ad avere un importante servizio seppur, almeno per ora, con delle limitazioni. Infatti, questo tipo di assistenza per famiglie e lavoratori sarà attiva parzialmente, anche a causa della carenza di personale medico, garantendo copertura sanitaria nei soli fine settimana.

Sarà la "Casa della salute" di Montecchio a ospitare la guardia medica, una prestazione attiva non solo per Vallefoglia ma anche per i comuni di Tavullia, Montelabbate, in parte Montecalvo e Petriano e Borgo Santa Maria. Gli orari saranno: venerdì dalle ore 20:00 alle 8:00 di sabato mattina; sabato dalle ore 10:00 alle 8:00 di domenica mattina; domenica dalle ore 8:00 alle 8:00 di lunedì mattina. "Questo servizio coprirà un territorio di circa 50mila abitanti, ed era necessario ripristinarlo quanto prima possibile", afferma il sindaco Palmiro Ucchielli. "Da qualche mese il nostro territorio ne era carente, creando un disagio non indifferente. I nostri cittadini erano costretti a recarsi al Pronto soccorso per ogni cosa, dovendo spostarsi da qui per essere curati". La Regione, sotto richiesta del sindaco, ha quindi attivato la procedura rispondendo prontamente a questa necessità. "I nostri cittadini hanno il diritto di avere qui tutto ciò che occorre per vivere in salute e tranquillità. Noi faremo il possibile, perché non sono le persone a dover andare in cerca dei servizi, ma i servizi a dover nascere dove queste persone ci vivono". In una vallata così prospera non si poteva più fare a meno di questo sussidio medico che solo per ora garantirà parzialmente l’assistenza necessaria. L’obiettivo è quello di ampliare il raggio d’azione. "Speriamo si possa tornare presto alla normalità assicurando questo servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ci stiamo lavorando, intanto siamo contenti della risposta positiva perché per noi il bene della comunità viene prima di tutto".

Lucia Arduini