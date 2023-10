Vallefoglia: Spazio Dedicato a Silvio Grassetti, il Moto Club Celebre

Vallefoglia intitolerà uno spazio pubblico a Silvio Grassetti, celebre motociclista di Montecchio scomparso nel 2018 a 82 anni. Il luogo individuato è in Via Monte Catria, adiacente alla nuova Piazza del Municipio, di fronte la Scuola Primaria "Federico da Montefeltro". La giunta comunale, fa sapere il sindaco Palmiro Ucchielli, "ha accolto con molto piacere la richiesta dell’Associazione Sportiva Moto Club Silvio Grassetti di Montecchio per ricordare il nostro illustre e famoso pilota con la collocazione di un busto commemorativo posto in un punto centrale del territorio comunale, dove tutti i cittadini e gli alunni delle vicine scuole avranno l’opportunità di conoscere e non dimenticare il nostro grande campione". Grassetti nasce a Sant’Angelo in Lizzola il 24 febbraio del 1936. Figlio di un ex dipendente della Ditta Benelli Moto che aveva aperto a Montecchio un’officina meccanica, si appassionò al motociclismo sportivo iniziando, nel 1956, la sua carriera. Tutto questo, in sella proprio ad una moto della famosa ditta motociclistica pesarese, che lo ingaggiò due anni dopo come pilota ufficiale per competere nelle gare del Campionato Italiano. Per allenarsi, era solito percorrere i rettilinei della zona Pica e quelli di Pian del Bruscolo, fino al debutto nel 1959 al motomondiale. Per 14 anni guidò diverse moto italiane, dalla Bianchi alle Moto Morini, condividendo il percorso con il compagno di squadra Giacomo Agostini. Con la Giava, poi, nel 1969 si piazzò al 2° posto del Motomondiale, classe 350, alle spalle di Agostini. Proseguì la sua carriera fino al 1974, e ora il suo nome sarà per sempre ricordato.

Lu.Ard.