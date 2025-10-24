Vallefoglia, terra di motori. Ucchielli e Calzolari premiano Ottaviani

Il nuovo campione italiano di Supersport 600 si chiama Luca Ottaviani e per Vallefoglia si tratta di un gran bel ritorno al passato. Si è tenuta infatti nella sala del consiglio comunale di Vallefoglia la premiazione del neo campione italiano Supersport 600 Luca Ottaviani, un pilota che ripercorrendo le orme del compianto Silvio Grassetti, vincitore di tre titoli italiani tra il 1963 e il 1970 in sella alla MV Agusta, ha avuto l’onore di riportare a Vallefoglia un titolo motociclistico nazionale.

Una vittoria, quella celebrata alla presenza del sindaco Palmiro Ucchielli e dell’assessore allo sport Mirco Calzolari, che assume ulteriore valore se si considera che Ottaviani è riuscito a riportare al successo il glorioso marchio MV Agusta del team Extreme Racing Service di Bergamo, famoso nel mondo per i tanti titoli mondiali conquistati anche insieme al campionissimo Giacomo Agostini.

Palmiro Ucchielli ne è entusiasta: "Con Ottaviani la storia si ripete perché la sua vittoria si va a inserire nella tradizione motociclistica di Vallefoglia, inaugurata dall’indimenticabile Silvio Grassetti".

Un emozionato Ottaviani si è poi rivolto a Ucchielli: "Voglio ringraziare il sindaco per il suo grande supporto e per l’avermi messo a disposizione aree del territorio utili a promuovere il motociclismo tra i giovani, favorendo così l’avvicinamento a uno sport che richiede passione, disciplina e coraggio".

Lorenzo Mazzanti