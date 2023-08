Vallefoglia, un festival a colpi di dialetto

Vallefoglia si prepara al 1° Festival delle commedie dialettali, una kermesse che promette tanto divertimento e risate. Da lunedì 7 agosto a venerdì 11 agosto, la nuova Piazza del Municipio di Montecchio verrà adibita a festa, pronto il palco e centinaia di sedie per tutti gli ospiti. Saranno presenti 5 diverse compagnie dialettali con i loro spettacoli più spassosi e qualche esclusiva.

L’ingresso è gratuito e in caso di pioggia l’evento si svolgerà all’interno della palestra comunale in via Pio La Torre a Montecchio. Si inizia lunedì 7 agosto dalle ore 21 con i "Farò Follie" di Pesaro, che porteranno la loro rappresentazione teatrale "Pillole di comicità", sketch comici rigorosamente in dialetto pesarese. Martedì 8 agosto andrà in scena "E’ feva ben Niron", spettacolo della compagnia di Mondaino "I senza prescia". Nati come gruppo senza scopo di lucro tra il 2016 e il 2017, hanno portato le loro commedie in giro per la provincia facendo anche tanta beneficienza in collaborazione con diverse associazioni. Mercoledì 9 agosto sarà la volta de "I rimediati" di Borgo Massano con "To da di’ una roba", uno spettacolo tutto da ridere tra battute preparate e improvvisazione. La sera successiva, giovedì 10 agosto, sarà tempo de "L’arplit" della "Urbinate A.P.S.", compagnia dialettale di Urbino che vanta un curriculum di oltre 200 serate dialettali. Solo questa commedia, costruita nel 2001, andrà in scena in occasione del Festival per la 23ª volta. A chiudere la rassegna ci sarà la compagnia ‘di casa’, ovvero gli "Improvvisando" di Vallefoglia.

La commedia "Il fidansato della fidansata" è una storia che promette di lasciare il segno per il proprio messaggio morale. Tutti i gruppi, composti da circa 10 persone, si preparano a far divertire tutta la vallata con la speranza di trasmettere anche ai giovani questo ricco patrimonio culturale che è la lingua dialettale. La prima edizione della manifestazione punta ad essere solo l’inizio di un più grande progetto pensato dal sindaco. "Ci auguriamo che questo Festival possa avere in futuro carattere nazionale e internazionale – ha commentato Palmiro Ucchielli in conferenza stampa, coadiuvato dall’assessore alla Cultura Mirco Calzolari e dai rappresentati delle diverse compagnie –. Abbiamo rapporti con alcune realtà pugliesi e campane, per non parlare delle nostre amicizie con città in Albania, Lettonia, Croazia, Germania, per citarne alcune. Mi piacerebbe anche fare un periodo invernale con le compagnie dialettali nel nostro nuovo teatro che sarà pronto in autunno. Stiamo già progettando un futuro dove le commedie dialettali saranno più presenti che mai".

Lucia Arduini