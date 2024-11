Vallefoglia va a teatro. Cultura, musica e sport: 12 serate fino a Natale

Vallefoglia si trasforma e, da ‘città del fare’ diventa anche ’città della cultura’: è stata presentata, infatti, la stagione del Teatro "G. Santi" di Bottega, che vedrà la sua conclusione al 22 dicembre con il concerto di Natale. Un calendario di 12 appuntamenti, iniziato lunedì scorso con l’incontro organizzato dalla Megabox "Gioca con il cibo", con la ex schiacciatrice Tatiana Kosheleva, attraverso il quale si è parlato della tematica dell’alimentazione come strumento di prevenzione, salute, benessere e di come questa debba essere integrata all’interno del mondo dello sport: "Il teatro Santi nasce come un auditorium per le nuove generazioni – commenta il sindaco Palmiro Ucchielli –. È una struttura fatta per i giovani, come si è potuto vedere dall’incontro di lunedì. Bisogna trasformare Vallefoglia in un luogo affamato di cultura, che comprende danza, teatro, musica, spettacoli dialettali, cinema e sport. Non si esclude niente. Sono tantissime le iniziative che coinvolgeranno i cittadini, alcune anche in mattinata, per poter permettere ai ragazzi delle scuole di partecipare a eventi, come quello in onore di un uomo straordinario del territorio, ossia Paolo Volponi, previsto per il 29 novembre". Si parte da lunedì 18 novembre con l’incontro "Bullismo e Cyberbullismo nello sport", organizzato dalla K-Sport Montecchio-Gallo, passando a sabato 23 e domenica 24 con lo spettacolo in dialetto "L’alègre condomini" della compagnia "il Cavalcavia". Lunedì 25, invece, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, si potrà vedere il film "C’è ancora domani", di Paola Cortellesi, mentre sabato 30 si potrà vedere il docufilm sulla Pica. Martedì 10 dicembre, attraverso un appuntamento per le scuole, si potranno scoprire i segreti della Linea Gotica, con l’evento "Quota 204". Il 12, 13 e 14 dicembre, invece, saranno tre serate dedicate alla scuola "In Music ETS Musical", la quale propone, rispettivamente, il concerto "Musical Young", il musical "Aladdin Sane" e il musical "Rocky Horror". Venerdì 20 dicembre, ci sarà il "galà di Natale" del Centro Danza Performance e, a concludere, il "Concerto di Natale" del corpo bandistico "Santi", previsto il 22 dicembre. "Vogliamo far capire – conclude Ucchielli – che anche se un teatro è nuovo può portare delle grandi iniziative, allo stesso livello di teatri più storici". Alessio Zaffini