Vallefoglia, vittoria in discesa. Busto sbaglia, le Tigri dominano

VALLEFOGLIA

3

BUSTO ARSIZIO

0

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Candi 8, Perovic 2, Lee 11, Weitzel 9, Bici 15, Giovannini 4; De Bortoli (L), Michieletto. Non entrate: Feduzzi (L2), Torcolacci, Storck, Kobzar. All. Pistola.

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO: Piva 11, Van Avermaet 4, Boldini 2, Olaya 4, Sartori, Obossa 9; Pelloni (L), Scola, Frosini 2, Kunzler 5, Howard 3. Non entrate: Lualdi, Morandi (L2). All. Caprara.

Arbitri: Pozzato e Giglio.

Parziali: 25-21 (28’), 25-18 (25’), 25-15 (22’).

Note: spettatori: 678.

Vittoria davanti al suo pubblico per la Megabox. Contro una coriacea Busto Arsizio le tigri ottengono il primo risultato tondo. Una partita tutto sommato in discesa per le biancoverdi, facilitate dai 25 errori delle ospiti, comunque tenaci e reattive soprattutto nei primi due set. Tra le padrone di casa ottimo ritorno in campo di Lee (11 punti, Mvp del match con 10/15 in attacco), bene al centro Candi e Weitzel (17 punti e 5 muri in due). Tra le ospiti le ultime ad arrendersi Piva (11 punti con 10/21 in attacco) e Obossa (9 punti con 8/21), utile dalla panchina Kunzler (5 punti con 4/8 in attacco e un ace).

Nel primo set scappa 5-2 la Megabox. Entra Kunzler, Busto dimezza lo svantaggio (22-18 su un turno di servizio di Obossa), poi ci pensa GIovannini a interrompere il break ospite. Obossa e Van Avermaet a muro riportano a -3 Busto, si finisce in volata, chiude Bici 25-21. Nel secondo set prende subito un break la Megabox (3-1). Van Avermaet e un errore di Lee riportano il set in parità (14-14). Scola sostituisce Boldini con Scola, poi rientrano anche Frosini e Olaya sul 20-15. Una pipe di Lee trova il massimo vantaggio del set per la Megabox (22-15), chiude 25-18 Giovannini.

Nel terzo set Bici trova il 4-2. L’ace di Weitzel e la parallela di Bici siglano il 16-8, l’opposto albanese firma altri due attacchi super per il +10. La Megabox arriva sino al 20-9. L’ace di Candi sigla il massimo vantaggio sul 23-11. Sul 24-15 chiude un errore al servizio di Kunzler.

b.t.