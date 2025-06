Valli: "Sponsor, strategia chiara". Banca di Pesaro alza l’asticella

"Stiamo intrattenendo rapporti con aziende sia locali che di fuori per cercare di arrivare ad un nuovo main sponsor. Ma non lo vedo come un problema giocare senza un marchio sulla maglia, lo abbiamo già fatto in passato: l’importante, se ne manca uno grosso, è che l’importo sia coperto da altri medio-piccoli, ed è la strada che stiamo percorrendo". Così il presidente Andrea Valli descrive il momento attraversato dal club di via Bertozzini.

E la prima conferma arriva dal direttore generale di Banca di Pesaro, Paolo Benedetti, che ha annunciato "il rinnovo dell’accordo rivedendo il nostro contributo". Il che significa che la banca il suo passo avanti l’ha fatto dopo l’addio di Carpegna Prosciutto. Alla banca, per il suo gesto, arrivano i ringraziamenti della società attraverso il gm Matteo Magi: "Siamo grati alla Banca di Pesaro per il supporto che fornisce da tanto tempo alla Vuelle, oggi però è la giornata di Tambone: quando un giocatore del suo valore torna, significa che Pesaro lascia qualcosa di speciale nel cuore".

La cosa è reciproca, perché anche Tambo ha lasciato il segno se Benedetti lo definisce "un uomo simbolo" e il presidente Valli dice: "Lui ha sempre rappresentato l’esempio di cosa significhi essere attaccato alla maglia. Ci aspettiamo molto da Matteo sotto questo profilo, al di là delle sue qualità tecniche".

Ora tocca al ds Nicola Egidio completare il roster con gli stranieri: "L’anno scorso in questa fase avevamo già chiuso l’operazione-Ahmad, ma fu una trattativa sui generis, oggi non dobbiamo avere fretta perché possono presentarsi occasioni interessanti. Saranno ancora nomi nuovi per l’Italia? Vediamo, non abbiamo preclusioni".

e.f.