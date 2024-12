’Valo’, il dolore degli amici: "Il tuo cuore batte ancora. Tu, grande fino all’ultimo"

Ci sono lettere che sono come preghiere. E ci sono preghiere che, se il parroco non è d’accordo, in Chiesa non si possono recitare. E allora vengono affidate alla redazione di un giornale, nella speranza che arrivino comunque a destinazione. Una di queste è quella che gli amici di Valentino Venturelli, 57 anni, residente a Monteciccardo, avrebbero voluto leggere in Chiesa al suo funerale sabato scorso.

"Il parroco non ci ha dato il permesso. Ce la pubblicate sul giornale?". Valentino aveva dato il consenso all’espianto degli organi. E così è stato: il suo cuore, il fegato, i reni e le cornee permetteranno ad altri di vivere. E a leggere le parole dei suoi amici il cuore di Valentino era semplice e buono. Di seguito la lettera di Eleonora a nome degli amici. --------------------

‘Guarda chi c’è. Ciao Eleonora’. Questo il solito inizio delle nostre conversazioni, che seppur brevi lasciavano sempre un sorriso stampato in faccia. Ti bastava vedere la macchina e tac, eri davanti lo sportello per raccontare che ‘martedì passa quel dla frutta alle 10‘ e alla domanda "e tu cosa compri?". Rispondevi "ah io niente" e andavi via. Non finiva qui perché poi tornavi e davi vita al tuo tormentone: "quant costa il cappuccino a Sant’Angelo?". Quante volte e a quanti hai fatto questa domanda, talmente tante che poi eravamo noi a chiederlo a te e tu rispondevi che tanto non lo bevevi. (Chissà perché, poi). Mi fa ancora strano pensare che non ci vedremo più in questa vita. Sei stato il mio compagno quando ti confidai di avere paura di aprire da sola il bar al mattino e da quel giorno ti sei sempre assicurato di essere lì davanti prima di me e da vero gentiluomo nelle fredde mattine di pioggia mi aspettavi pure con l’ombrello per non farmi bagnare. Quante cene insieme: il tuo record!? 3 piatti e 7 salsicce! E quando lavoravi!? "Dalle 8 alle 8.15 lavoro, fino le 8.30 è straordinario" e puntualmente alle 8.35 dovevi andare a lavare i piatti o a dare lo straccio! Quante liste della spesa scritte prima in brutta da te e poi in bella da me perché se no "Luca non capisce cosa c’è scritto". Quello "succhero" che della zeta non ne voleva proprio sapere, fondamentale il caffè e l’immancabile pasta mista, le cosce di pollo (con la i o senza?) "vedi tu". Sei stato l’amico di tutti ma tu, "Valo", degli amici speciali li hai sempre avuti, Luca che ti portava in capo al mondo se necessario e Mirko fonte inesauribile di sigarette e caffè nella tua quotidianità. Praticamente ormai al bar c’era il caffè sospeso del Valo perché chiunque passava voleva offrirti un caffè ma tu non è che sempre avevi voglia di discorrere perciò ti limitavi ad un "per d’matina". Che brutto scherzo che ci hai fatto questa volta, ora quando verrò in piazzetta quella panchina sarà vuota come sarà grande il vuoto nel paese e nel cuore di tutti quelli che ti hanno conosciuto. Hai deciso di fare del bene fino all’ultimo giorno. Sapere che il tuo cuore batte ancora e ha salvato un’altra vita è qualcosa di incredibile. Il Valo… anche nel suo ultimo atto ha qualcosa da insegnarci. Che mitico! "Ci vediamo domani mattina alle 8.30 per andare al panificio Scavolini.

Ciao Valo, veglia su Monteciccardo. Ti portiamo nel cuore, Gli amici

che ti hanno voluto bene