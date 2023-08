Valorizzare la Flaminia come asse turistico

Maurizio Bartoli, direttore della Riserva del Furlo ha annunciato la costituzione di una strategia di valorizzazione culturale della strada Flaminia, in collaborazione con i comuni di Acqualagna e Fermignano: "Si tratta di un importante asse turistico e paesaggistico su cui vogliamo lavorare – ha spiegato – tanto più dopo la riapertura della via che rappresenta un vero e proprio museo a cielo aperto. Quest’idea è perfettamente in linea, tra l’altro, con le finalità della neonata “Rete museale della Via Flaminia“, strumento ideale per la gestione del patrimonio culturale in un’ottica di condivisione. Guardiamo alla sua promozione attraverso una fruizione sostenibile".

In concreto verranno potenziate le aperture della chiesa di Santa Maria delle Grazie e del sito archeologico annesso, in sintonia con il Comune di Fermignano, nel periodo autunnale: "Garantiremo le aperture nei fine settimana dei mesi di settembre, ottobre e novembre – continua Bartoli –. Il sito ha registrato ottimi numeri, da giugno a settembre è stato visitato da tremila persone".

"Il Comune di Fermignano – ha commentato l’assessore Monica Scaramucci – ha garantito le aperture nei mesi di giugno, luglio e agosto. La mostra d’arte contemporanea di Leonarda Faggi allestita nella chiesa ha contribuito ad accrescere il richiamo. Il nuovo accordo con la Riserva del Furlo ci consente di valorizzare ulteriormente un luogo di grande interesse storico e naturalistico, rendendolo ancora più vivo. Nello stesso periodo, infatti, organizzeremo iniziative per famiglie dedicate alla divulgazione della storia del sito". In programma ci sono FurloFamily in Gola e Furlolab, proposti in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio Culturale e della Giornata Famiglie al Museo con laboratori di investigazione paesaggistica per scoprire e conoscere autonomamente le tracce del passato. Con i Comuni di Acqualagna e Fermignano, peraltro, nei mesi estivi sono già state attivate attività per famiglie con l’archeologa Jenny Duranti e i geologi Francesco Tassi e Sara Susini per la divulgazione e la fruizione sostenibile del sito archeologico e della Gola.