"Valorizziamo le nostre Cesane". Astelvio Biagini lancia una proposta

Dall’amore per le Cesane un’idea per la loro valorizzazione: è il sogno di Astelvio Biagini, classe 1950, nato a Monteciccardo (ora comune di Pesaro), ma le radici un po’ più in quota, sulle Cesane per l’appunto. "Mia mamma aveva dei parenti qui – ci racconta – sulle colline ai piedi del Monte della Conserva. Un mio prozio, si chiamava Luigi Baioni, aveva 200 ettari di terreni, a me oggi ne sono rimasti 15 con una casa da ristrutturare, per me una memoria delle radici che ho".

Apparentemente poco, ma quanto basta per amare profondamente questi luoghi. Dopo le magistrali a Urbino, ha fatto vari lavori, tra cui il commerciante e il bancario, e ora pur in pensione non arresta la sua creatività. "Sono anni che vorrei fare qualcosa per valorizzare le Cesane. Alcuni giorni fa – prosegue – sono stato al convegno sull’educazione in natura, poco lontano dal mio terreno. La realtà dell’Albero Maestro è bellissima, meriterebbe di essere più conosciuta e gettonata dalle famiglie, perché rende felici i bambini. Ma al di là di questa peculiarità, le Cesane sono un intero tesoro. Purtroppo abbandonate da tutti. La mia domanda è semplice: quando iniziamo a valorizzarle? Quando passiamo dalle parole ai fatti? Dovremmo collaborare tutti, trasversalmente, per queste colline: amministratori o opposizione non è importante; basta l’obiettivo comune. È ora di essere concreti e trovare degli accordi e dei compromessi per il bene delle Cesane. Poi si cercano i soldi con imprenditori e banche per investire nel recupero dei ruderi, nel portare il turista fin qua, nella manutenzione di strade e sentieri e via dicendo. La baita l’hanno comprata ma ancora non hanno fatto nulla; sarebbe un ottimo punto focale del turismo".

Biagini, nel suo piccolo, un progettino già lo conserva: ha fatto realizzare una locandina promozionale per la Cesana, rappresentata allegoricamente come una donna sdraiata sulla nostra provincia, che ha la schiena appunto sulle colline mentre i piedi sguazzano nel mare. "Io donerei volentieri questa immagine se fosse utilizzata per attrarre investitori e turisti. Bisognerebbe prenderli su un pulmino a Urbino e fargli fare un giro, anche piccolo: si accorgeranno che da qui di godono sia il mare che l’Appennino, appunto come nella locandina. È un posto unico. Al Meet forum organizzato a Urbino lo scorso marzo da Intesa Sanpaolo sono state lanciate diverse proposte, ma ancora nulla di concreto. Tuttavia sono fiducioso: qualcosa allo studio c’è, basta innescare una catena virtuosa e la Cesana può diventare un’enorme attrattiva e ripopolarsi. Questo è il mio sogno".

