Valter Rossi, la stampa come lezione di vita

Pubblichiamo un ricordo denso di gratitudine che il direttore dell’Accademia di Belle Arti di Urbino Luca Cesari dedica allo stampatore Valter Rossi, recentemente morto.

* * *

È trascorso ormai diverso tempo da quando in aula magna, in occasione dell’inaugurazione di 2RCABAU, ossia l’accordo tra Accademia e il grande laboratorio 2RC, evocavo al pubblico il mito di Filemone e Bauci: la toccante e incomparabile coppia di sposi divenuta amica degli dèi. Occorre essere molto piccoli e umili, modesti, per diventare loro amici. Ma gli dèi dell’amorosa e indissociabile coppia della grafica d’arte internazionale del secondo ’900 composta da Valter e Eleonora Rossi, non erano e non sono Hermes e Zeus, come quelli della coppia antica che un giorno ha aperto la porta ai divini travestiti da mendicanti. Gli dèi di Valter e Eleonora sono stati gli artisti, gli artisti che potremmo descrivere come la pleiade dei superni, i maestri dell’arte contemporanea – dall’Europa all’America – della seconda metà del Novecento. A loro tutti sono stati intrecciati come viti al ramo mediante quell’unico essere che l’amore tra i due ha reso riconoscibile e sovrapponibile alla loro esperienza con gli artisti. Dall’infuocato Burri (anni ’60) al selenico Clemente (anni 2000). La scomparsa di Valter mi stringe il cuore, ma mi consente altresì di superare il dispiacere, osservare il bellissimo ritratto che Simona, figlia, nonché discepola e prosecutrice dell’arte di tanto genitore, ha diffuso. Bisogna respingere l’idea della morte come finis immutabile, cessazione, e accoglierla invece come frammento. La foto ritrae Valter molto diverso da come lo si conosceva negli ultimi anni, pur mantenendo lo slancio mai perduto, splendido, anche senza le sembianze atletiche e infallibili dell’uomo giovane che qui vediamo. Diverso era l’uomo esteriore ma non mutato nel lavoro testardo di tutti i giorni. Valter stampava come navigava. Se il grande pregio, uno dei grandi pregi della Stamperia 2RC è stato quello di andare verso gli artisti, di traslocare i torchi nelle case degli artisti, senza aspettare che gli artisti si spostassero dal loro ambiente, bisogna dire che il miracolo dell’opera creativa di Valter – riconosciuta patrimonio culturale nazionale dallo Stato – è stato a misura della sua vita di navigante audace, libero. Valter toccava la lastra come la chiglia con cui conquistava, con grazia e sicurezza, il taglio marino. Una devozione all’impegno senza narcisismo, una devozione alla bravura rischiosa, delicata. Questa la lezione che consegna direttamente o indirettamente ai giovani.

Luca Cesari

Direttore Accademia

di Belle Arti di Urbino