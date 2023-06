Vandali alla Baia Panchina demolita a colpi di mazza "Chiediamo controlli"

Devono averla presa a colpi di mazza durante la notte: della panchina in cemento rosa che per anni è stata sotto il porticato di via Bruxelles a Baia Flaminia è rimasto in piedi ben poco. "L’amministrazione ha già rimosso i pezzi" conferma Stefano Poderi, presidente del Quartiere 9, il quale ha segnalato al Comune la necessità di un intervento deciso "contro chi pensa che la Baia sia il far west e che si possa agire impunemente". Il fatto non conosce precedenti in tempi recenti. "Non voglio drammatizzare, non è il caso. Speriamo resti un episodio isolato, ma abbiamo avuto altri segnali che ci invitano a non abbassare la guardia: per questo ho sollecitato l’attenzione dell’assessore alla sicurezza". Quali altri vandalismi ci sono stati? "Non è la prima volta che rompono le mattonelle di rivestimento della Biblioteca Braille. All’inizio ho pensato ad una pallonata vigorosa quanto accidentale: mi sono dovuto ricredere. Ignoti si sono accaniti, poi, contro il totem che illustra le caratteristiche della biblioteca Braille". Le foto dei danni sono arrivate anche al vicesindaco Vimini, ora in Corea: "Baia Flaminia è un luogo di primaria bellezza, riferimento per Pesaro 2024 nella divulgazione ambientale grazie alla biblioteca Braille e all’Oasi delle tartarughe – ha osservato –. E’ importante continuare a valorizzarla, impedendo deturpazioni e danni". Al Comune, l’ultima “valorizzazione“ (gazebo, totem...) è costata 50mila euro.

"Ho segnalato questi eventi perché fanno seguito ad altri spiacevoli – continua Poderi –: In passato ignoti, sono entrati in biblioteca per rubare pochi spiccioli forzando il distributore delle bibite. Ma hanno fatto solo danni". In Baia la gente parla di dispettucci che fanno però arrabbiare. "Abbiamo chiesto maggiori controlli – conclude Poderi –: è prioritario stroncare sul nascere queste situazioni. Del resto Baia Flaminia ha conosciuto in passato un periodo brutto: non vogliamo che ritorni". E’ lo stesso pensiero di Goffredo Ferri, presidente dell’associazione commercianti di Baia Flaminia. "E’ importante stroncare sul nascere l’idea che si possa danneggiare gli spazi comuni senza risponderne.

Baia Flaminia ha fatto grandi progressi: è diventata un salotto cittadino. Il nuovo regolamento del decoro urbano spinge verso la massima cura e la vivibilità di un’area già vocata per la movida serale". Oltre a chiedere maggiori controlli dalla polizia locale, sia Poderi che Ferri, apprezzano l’idea di potenziare il circuito di videosorveglianza. "Mi risulta che una telecamera in Piazza Europa ci sia già – conferma Poderi –, ma dovrebbe essere ammodernata e adeguata: ha un raggio troppo stretto di monitoraggio". E’ d’accordo Ferri che rilancia: "Oltre a fare da deterrente per atti vandalici o parcheggio selvaggio – spiega Ferri – delle videocamere dovrebbero essere posizionate anche in prossimità delle due isole ecologiche che si trovano nel cuore di Baia Flaminia. Prima ancora degli atti vandalici è prioritario intervenire sulla puzza nauseabonda che i cassonetti non lavati sistematicamente emanano. Purtroppo siamo vittime di chi abbandona rifiuti in modo selvaggio e scriteriato: più di una volta ignoti hanno rotto la serratura del gabbiotto di legno che dovrebbe garantire l’accesso solo agli autorizzati. All’assessore Frenquellucci abbiamo chiesto una mediazione con Marche Multiservizi perché faccia più ritiri durante la giornata: i rifiuti dei ristoranti non possono stare troppe ore sotto il sole estivo. Oppure che mettano anche a Baia Flaminia i cassonetti apribili solo con la tessera".

Solidea Vitali Rosati