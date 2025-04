Vandali anche al mare Danni al Sacro Cuore

Vandali scatenati anche in spiaggia. Dopo gli episodi messi dei giorni scorsi in via Tebaldi e largo Micciché, in centro storico, ignoti teppisti hanno preso di mira lo stabilimento balneare del Sacro Cuore, in fondo a viale Trieste. Il bilancio dei danni è di almeno 4mila euro. "Sono entrati in azione lunedì sera – racconta il gestore del lido Giampaolo Boiani – probabilmente tra le 20 e le 22,30. Io sono stato avvisato da un passante che ha visto parte delle attrezzature rotte. Insieme a un mio collega sono andato a vedere e abbiamo trovato parecchie cose rotte e quindi abbiamo presentato denuncia contro ignoti in Questura. Le recinzioni, ad esempio, quelle che stanno intorno alle docce, sono state completamente divelte. Anche il moscone di salvataggio è stato rovinato e alcune parti fondamentali sono state tolte, compreso il seggiolino. Anche la torretta del bagnino è stata presa di mira e in parte distrutta. Abbiamo avvisato anche l’assicurazione, ci sono danni per circa 4mila euro".

I vandali se la sono presa anche con il recinto dei giochi dei bambini, con i bagni e con le lastre di cemento del camminamento. Infine, hanno anche tentato di sfondare il capanno principale dello stabilimento. "Non ci era mai accaduto nulla di simile – continua il gestore -. E non abbiamo proprio idea di chi possa essere stato. Ritengo che sia un atto vandalico sporadico. Forse, in accordo con i titolari della spiaggia, penseremo se sia il caso di mettere delle telecamere di sorveglianza". Resta una grande amarezza alla vigilia dell’inizio dei lavori per la manutenzione del lido per bella stagione. "Anche alla luce di questi danneggiamenti – conclude Giampaolo Boiani -, penso che inizieremo la prossima settimana, massimo a metà aprile".

Antonella Marchionni