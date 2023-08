Vandali anche alla scuola Brancati Danni all’aula di arte con estintore

Sono probabilmente i vandali della scuola elementare "Chiara Lubich" quelli che hanno violato, con tutta probabilità la notte stessa, anche la scuola media Brancati di via Lamarmora. Anche in questro caso è stato forzato l’ingresso e anche in questo caso è stato fatto uso di un estintore, azionato nell’aula di arte che è stata danneggiata e che dovrà essere ripulita. La scoperta è stata fatta dagli addetti ieri. Dirigente scolastico e Comune si stanno già attivando per installare telecamere e sistema di allarme nei tre plessi che fanno capo all’Olivieri: "Sono episodi che denunciano un disagio giovanile diffuso – dice l’assessore all’istruzione Camilla Murgia – che stiamo affrontando con i nostri servizi. In questo caso i danni sono stati più lievi rispetto alla Lubich".

d.e.