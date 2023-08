Vandali in azione, a fuoco i drappi del corso

"La solita alzata di ingegno di qualcuno che non ha un accidente da fare…", parola del vice sindaco Michele Chiarabilli. Domenica mattina – erano più o meno le sei – i soliti vandali irresponsabili hanno dato fuoco ad alcuni dei drappi di stoffa che in questi giorni abbelliscono i porticati del corso. Lo hanno fatto all’altezza dei numeri civici 73 e 75, proprio di fronte al bar-gelateria di Otello. Fortuna ha voluto che in quel mentre una ragazza che era uscita a fare jogging per il corso Garibaldi si sia accorta delle fiamme e abbia dato l’allarme. Le tende avvolte dall’incendio sono state immediatamente tirate giù e il fuoco è stato prontamente spento sul selciato, dove ieri mattina erano ancora visibili delle macchie scure di fuliggine.

Se nessuno si fosse accorto per tempo, probabilmente il fuoco avrebbe raggiunto le finestre che stanno sopra ai fornici del loggiato, con conseguenze potenzialmente molto gravi, considerando, anche che lungo il corso non mancano dei (brutti) quadri elettrici a penzoloni.

Ancora Michele Chiarabilli: "Come amministrazione abbiamo chiesto alla polizia municipale di visionare le immagini riprese dalla telecamera che sta all’angolo del municipio. Che io sappia ha una buona visuale su un discreto tratto del corso e con un po’ di fortuna potrebbe aver ripreso la persona o le persone responsabili di questa bravata…".

Non è così ottimista la polizia municipale. Nel momento in cui scriviamo dal comando fanno sapere che non hanno ancora finito di valutare le registrazioni, "ma sarà dura che si riesca a vedere fin lassù…", commenta la comandante Ceccarani. Magari i vandali non ci hanno fatto caso, ma sulla parte esterna di una delle colonne interessate dal fuoco c’è un cartello con l’avviso “area videosorvegliata“. Certo, se ci hanno fatto caso, aver dato fuoco ai drappi ha il sapore di uno sberleffo.

a. b.