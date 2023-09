Vandali in azione nella notte. Sfondano la porta del bagno

Chi pensava che la stagione dei danneggiamenti in spiaggia fosse conclusa con la chiusura di quella balneare, deve ricredersi. I vandali sono ancora in azione, nonostante gli stabilimenti balneari abbiano già chiuso, con rare eccezioni. Una di queste è Bagni Sacro cuore, nella spiaggia di Levante, dove sono rimasti a disposizione dei clienti alcuni lettini con ombrelloni e dove i gestori hanno trovato una spiacevole sorpresa al mattino: la porta di uno dei bagni completamente scardinata e gli ambienti interni usati e lasciati in disordine: "Ci siamo accorti quando al mattino ci siamo recati allo stabilimento per continuare il lavoro di lavaggio e asciugatura del materiale. Una delle porte del bagno non c’era più, durante la notte qualcuno l’ha sfondata e ha usato il bagno per lavarsi". Una pratica che in estate alcuni clienti testimoni hanno visto fare a un gruppo di nomadi che regolarmente la sera, quando lo stabilimento si svuotava, dopo la mezzanotte usavano gli spazi delle docce per lavarsi con il sapone nonostante fosse vietato. Ma è tutto da verificare che gli autori dei danni dell’altra mattina, che ammontano a qualche centinaio di euro, siano le stesse persone che in estate usavano impropriamente le docce.

d.e.