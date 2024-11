Vandali nell’isola ecologica. La rabbia del sindaco: la togliamo

L’isola ecologica all’esterno del municipio di Fermignano è stata (foto) di nuovo vandalizzata, così l’amministrazione comunale ha deciso di toglierla per scongiurare ulteriori episodi. E’ successo nella notte tra sabato e domenica scorsi, quando un gruppo – pare di adolescenti – ha ribaltato e danneggiato i bidoni della differenziata, spargendo poi i rifiuti. "Purtroppo è bruttissimo, ma toglieremo l’isola ecologica – spiega il sindaco –. Dovremo fare così, anche perché era già successo". Lo stesso Emanuele Feduzi, domenica, aveva postato una foto dello stato in cui si trovavano i bidoni e il giardinetto, commentando: "Non capisco cosa ci trovino nel devastare l’isola ecologica. Un gesto che non ha rispetto per la nostra città e per i residenti della zona. A chi dirà ‘sindaco ci vogliono più controlli, più telecamere, più di tutto’ rispondo: ci vogliono educazione e rispetto e purtroppo questi non si comperano al generi alimentari, ma si imparano in famiglia, perché a 15-16 anni andar in giro alle 2:30 di notte devastando il centro non è possibile".

n. p.