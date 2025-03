Vandali scatenati in via Tebaldi: "Li staneremo con le telecamere"

Via Tebaldi, traversa di via Branca a due passi da piazza del Popolo, si è svegliata ieri mattina con l’amaro in bocca. Ignoti vandali, infatti, hanno messo a segno un raid notturno che ha deturpato la strada con fioriere abbattute, terra sparsa sui sampietrini e bidoni svuotati del loro contenuto. Non un caso isolato, purtroppo. Il centro storico, nelle ultime settimane, è stato teatro di numerosi episodi simili che si sono concentrati, in particolare, nella zona adiacente piazzale Matteotti e largo Micciché. Anche lì fioriere rovinate, bici divelte e auto danneggiate sono state il passatempo preferito di qualcuno che, oltretutto, ha agito a ‘favor di telecamera’ visto che l’area è video sorvegliata notte e giorno.

In tarda mattina via Tebaldi era già stata rimessa in ordine. Ma l’amarezza resta, così come rimane aperto il dibattito sulla sicurezza. L’azione delle forze dell’ordine non manca, come testimonia l’operazione condotta da polizia, carabinieri, finanza e polizia locale di venerdì scorso che, con 14 tra agenti e militari, hanno passato al setaccio, controllando una trentina di persone, proprio le aree centrali. "Continueremo ad agire – commenta il sindaco Andrea Biancani - insieme alle altre forze dell’ordine in due direzioni. Una è quella della verifica per riuscire a capire chi sono le persone che compiono questi atti vandalici, anche grazie a un sistema di circa 500 telecamere posizionate in tutta la città. D’altra parte, però, dobbiamo affrontare la questione anche dal punto di vista sociale e attivare una serie di percorsi ‘su strada’, grazie al contributo e all’intervento di educatori dedicati a questo. Si tratta, molto spesso, di ragazzi che hanno situazioni familiari complicate. Spesso però il problema coinvolge anche persone che hanno problemi con l’alcol e con la droga. È quindi necessario che anche il dipartimento per le dipendenze patologiche rafforzi questo tipo di intervento in città. Ho già chiesto ai miei assessori, in particolare a Luca Pandolfi, ma anche a Camilla Murgia, di attivare un confronto più serrato con l’azienda sanitaria. Le forze dell’ordine stanno facendo la loro parte e così noi, come amministrazione comunale. Chi probabilmente deve fare qualcosa in più, non è una polemica politica ma è un dato di fatto, è il servizio delle dipendenze che fa difficoltà a stare dietro agli aumenti dei casi che si registra in città".

Interviene sul tema anche la minoranza. "Il ripetersi continuo dei vandalismi nelle vie del centro e in quelle limitrofe richiede un’accelerazione dei provvedimenti volti ad arginare il fenomeno – segnala Daniele Malandrino del gruppo consiliare FdI -. Come Fratelli d’Italia abbiamo più volte segnalato il problema e formulato proposte per contenere il fenomeno come, ad esempio, una copertura totale di quella zona con telecamere e l’inserimento dei vigili di quartiere. Chiediamo l’immediata attuazione di misure volte a tutelare la tranquillità dei residenti e dei commercianti nonché per garantire il decoro della nostra città, dei nostri edifici storici e dell’arredo urbano".

Antonella Marchionni