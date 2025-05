Vandali sfondano mini-car con una grossa pianta

Atto di vandalismo ieri notte davanti al duomo di Fossombrone, durante il Trionfo del Carnevale. Qualche bello spirito, probabilmente in preda all’alcol, ha pensato bene di prelevare una grossa pianta che stava davanti a una pizzeria sotto alle "logge ricche" del corso Garibaldi e di lanciarla sopra una minicar parcheggiata davanti al duomo. Il risultato lo vedete nella foto qui accanto: tetto sfondato e interni rovinati. "Verso le 3 di notte – racconta Giuliano Balducci, il proprietario – mi sono affacciato ed era ancora tutto a posto: i soliti schiamazzi, ma la macchina era intatta. Poi verso le 5 e mezza mi hanno suonato al campanello e mi hanno avvertito di quello che era successo...".

Ha fatto denuncia? "Sì, ai carabinieri di Fossombrone. Ho intenzione di andare sul penale, stavolta questi qua che si divertono con queste bravate non devono passarla liscia". La macchina? "Aspetto il responso del carrozziere lunedì prossimo. Intanto mia figlia, che non ha ancora la patente, dovrà fare a meno della sua vettura per un po’...". Indizi sui responsabili? "Grazie alle telecamere del corso carabinieri e polizia municipale credo abbiano una buona pista". Sull’accaduto la minoranza in consiglio, Progetto Comune, ha diffuso una nota: "Il Trionfo è una splendida occasione per la città, un momento di festa che coinvolge con entusiasmo cittadini e tanti giovani che si impegnano con passione per la sua riuscita. Tuttavia episodi come quello accaduto nella notte non possono passare sotto silenzio e rischiano di rovinare lo spirito dell’iniziativa. Un atto di vandalismo grave e incomprensibile, che avrebbe potuto colpire chiunque. Esprimiamo la piena solidarietà alla famiglia coinvolta. Alla luce di questo episodio, ribadiamo l’importanza di garantire la sicurezza durante eventi di grande partecipazione come il Trionfo del Carnevale. Siamo consapevoli degli sforzi già messi in campo, ma riteniamo necessario un ulteriore rafforzamento".

a. bia.