Così i vandali si sono divertiti nello stabilimento: a soqquadro sdraio e lettini

Pesaro, 17 agosto 2025 – Un altro raid vandalico ai Bagni Sacro Cuore, in fondo a Viale Trieste, lato Fano.

Stavolta ignoti, forse ragazzini ubriachi, nella notte tra venerdì e sabato, hanno devastato l’ordine in cui erano state posti sdraio, lettini e ombrelloni in un atto vandalico completamente senza senso, visto che da questo sconquasso ovviamente nessuno ne ha tratto vantaggio.

Ne traggono molto svantaggio invece il titolare e i bagnini dello stabilimento, che ovviamente hanno dovuto rimettere a posto ieri mattina tutto lo stabilimento.

Sono in corso indagini per risalire ai responsabili.

Nello scorso aprile, sempre ignoti avevano fatto danni per circa 4mila euro: recinzioni rotte, rovinato il moscone di salvataggio e in parte distrutta anche la torretta del bagnino.

Anche in quel caso era stata sporta denuncia dal titolare. In quel caso i vandali erano entrati in azione poco dopo l’ora di cena, tra le 20 e le 22,30.

L’altra notte invece i danni sono stati fatti in piena notte.

“Molto difficile prenderli, ma non impossibile”, dice, arrabbiato anche lui, Riccardo Pascucci, bagnino storico e titolare dei Bagni Due Palme, vicini al Sacro Cuore danneggiato dai vandali.

I vandalismi nella zona mare hanno avvelenato l'estate pesarese per anni, soprattutto Sottomonte, dove più frequenti sono le feste dei giovanissimi che arrivano fino a tarda notte. Con ubriachi e vandali annessi. Un avvio complicato anche quest'anno. A luglio ad esempio erano stati presi di mira i Bagni Gelsi, situati lì vicino. Ombrelloni rotti e sporcizia in spiaggia il risultato della fine di una festa in uno stabilimento vicino, oltre alla rete che fa da confine tra la ciclabile la ferrovia pericolosamente rotta.

Da lì a pochi giorni, come reazione, arriva l'ordinanza del sindaco di Pesaro, Andrea Biancani: “Chi fa le feste in spiaggia deve garantire il controllo dell'area fino a due ore dopo la fine dell'evento”. Multe fino a 300 euro per chi sgarra.