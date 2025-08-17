Così i vandali si sono divertiti nello stabilimento: a soqquadro sdraio e lettini

Sam, un addio pesante

Sam, un addio pesante
17 ago 2025
REDAZIONE PESARO
Gesto senza senso forse da parte di ragazzini ubriachi ai Bagni Sacro Cuore di Pesaro, indagini in corso. “Molto difficile prenderli, ma non impossibile”. Lo scorso aprile danni per 4mila euro

Pesaro, 17 agosto 2025 – Un altro raid vandalico ai Bagni Sacro Cuore, in fondo a Viale Trieste, lato Fano.

Stavolta ignoti, forse ragazzini ubriachi, nella notte tra venerdì e sabato, hanno devastato l’ordine in cui erano state posti sdraio, lettini e ombrelloni in un atto vandalico completamente senza senso, visto che da questo sconquasso ovviamente nessuno ne ha tratto vantaggio.

Ne traggono molto svantaggio invece il titolare e i bagnini dello stabilimento, che ovviamente hanno dovuto rimettere a posto ieri mattina tutto lo stabilimento.

Sono in corso indagini per risalire ai responsabili.

Nello scorso aprile, sempre ignoti avevano fatto danni per circa 4mila euro: recinzioni rotte, rovinato il moscone di salvataggio e in parte distrutta anche la torretta del bagnino.

Anche in quel caso era stata sporta denuncia dal titolare. In quel caso i vandali erano entrati in azione poco dopo l’ora di cena, tra le 20 e le 22,30.

L’altra notte invece i danni sono stati fatti in piena notte.

“Molto difficile prenderli, ma non impossibile”, dice, arrabbiato anche lui, Riccardo Pascucci, bagnino storico e titolare dei Bagni Due Palme, vicini al Sacro Cuore danneggiato dai vandali.

I vandalismi nella zona mare hanno avvelenato l'estate pesarese per anni, soprattutto Sottomonte, dove più frequenti sono le feste dei giovanissimi che arrivano fino a tarda notte. Con ubriachi e vandali annessi. Un avvio complicato anche quest'anno. A luglio ad esempio erano stati presi di mira i Bagni Gelsi, situati lì vicino. Ombrelloni rotti e sporcizia in spiaggia il risultato della fine di una festa in uno stabilimento vicino, oltre alla rete che fa da confine tra la ciclabile la ferrovia pericolosamente rotta.

Da lì a pochi giorni, come reazione, arriva l'ordinanza del sindaco di Pesaro, Andrea Biancani: “Chi fa le feste in spiaggia deve garantire il controllo dell'area fino a due ore dopo la fine dell'evento”. Multe fino a 300 euro per chi sgarra.

