Vanessa e ’La sorella migliore’

Il cartellone del teatro Sanzio di Urbino prosegue con Vanessa Scalera (foto) in "La sorella migliore", in scena sabato 6 gennaio alle 21. Vanessa Scalera, interprete al cinema per Bellocchio, Moretti e Giordana, in Tv il sostituto procuratore Imma Tataranni nella serie omonima e, nei giorni scorsi, protagonista del remake di "Napoli Milionaria!" di De Filippo, è protagonista di un intenso e appassionante dramma familiare dove l’amore si scontra e fa a botte con il senso di colpa e il rimorso, in un turbinio di sentimenti e riflessioni su ciò che è giusto, che è morale. Come cambierebbe la vita di un uomo, anni prima colpevole di un gravissimo omicidio stradale, se venisse a sapere che la donna da lui investita e uccisa avrebbe avuto, per chissà quale male, nell’istante dell’incidente, solo tre mesi di vita? Sarebbe riuscito a sopportare, con minor peso, gli anni del dolo e del lutto, gli stessi in cui vivono per chissà quanti anni ancora le persone legate alla donna uccisa? E quanto sarebbe giusto offrire alla coscienza di un uomo, macchiatosi di una tale nefandezza, una scorciatoia verso la leggerezza, verso la diluizione di un tale peso? Ma poi siamo così sicuri che un familiare, una strana sorella, per quanto possa amare lo stolto, gli regalerebbe questa comoda verità?

b.t.