Vanessa Lani nuova direttrice della Rete museale via Flaminia

E’ Vanessa Lani la nuova direttrice della Rete museale della via Flaminia che unisce sette comuni: Fano, nel ruolo di capofila, Cantiano, Cagli, Colli al Metauro, Fermignano, Fossombrone e Acqualagna. Lani, che durerà in carica un anno e mezzo, si è posta obiettivi di breve e lungo termine.

"Nell’immediato – ha spiegato la direttrice – lavoreranno sulla bigliettazione unica, l’allineamento degli orari di apertura e la creazione di un logo comune".

Per quanto riguarda i progetti a lungo termine lo scopo è quello di far raggiungere a tutte le realtà museali del territorio gli standard minimi di qualità, necessari per continuare ad operare.

"Inoltre pianificheremo – ha spiegato Lani – itinerari da collegare ai musei attraverso convenzioni con tour operator e guide. Vogliamo concentrarci su famiglie e scuole che saranno protagonisti di questo nuovo processo.

Realizzeremo una brochure e una guida con la collaborazione di tutti i musei del territorio". In particolare per quanto riguarda il progetto della Flaminia romana, l’idea è quella di dar vita ad un cammino di circa 100 km da Fano a Cantiano e viceversa. Un percorso che si sposi con le eccellenze storiche ed enogastronomiche del territorio.

"Siamo davvero entusiasti – ha commentato l’assessore alla Cultura, Cora Fattori – di avviare il nuovo progetto a sostegno dei luoghi della cultura, destinati ai cittadini prima ancora che ai turisti".

Alla presentazione della nuova direttrice della Rete museale della via Flaminia c’erano tutti i rappresentanti dei Comuni aderenti e la dirigente del settore Beni e attività culturali della Regione Marche, Daniela Tisi.

"Quello delle reti museali – ha concluso Fattori – è un valido strumento per la gestione qualificata del patrimonio culturale e la nuova direttrice sarà un riferimento affidabile e competente per stimolare le attività dei luoghi culturali e dei musei della via Flaminia".

