Vanno all’asta sei bici abbandonate e rimesse a nuovo

Tante sono le biciclette che, ogni giorno, vengono recuperate perché trovate abbandonate. Ma poi? Cosa succede a questi mezzi? I ragazzi del Liceo Artistico Mengaroni, in collaborazione con Urbico, hanno voluto dare una risposta a queste domande e oggi, alle 18.30, si terrà un’asta proprio per far trovare un proprietario alle biciclette rimesse a nuovo, nella nuova sede di Utopia al Parco Miralfiore (ex Serra degli Agrumi). Essendo la prima volta che viene organizzata, questa sera ci saranno solamente sei biciclette, tutte tirate a lucido e pronte a girare sulla Bicipolitana della città. Partecipare all’asta è semplicissimo: basta presentarsi e fare offerte. Per ogni bicicletta, c’è una base d’asta, che parte da 10 fino a massimo 20 euro. I fondi che verranno ricavati serviranno per comprare materiali didattici e per cercare di aiutare quegli studenti che, per una ragione o per un’altra, non riescono a permettersi di andare in gita. Dopo l’asta, si terrà una cena (piadina e bibita), al prezzo simbolico di 5 euro, preparata proprio dai ragazzi di Utopia, con musica e dj set, fino alle 22.

al.zaf.