Vanno in scena i “Diavoli“ di Solari

Domani alle 21,15 l’appuntamento al Teatro Comunale di Mombaroccio è con “Diavoli“, monologo tragicomico tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Nori. In scena Oscar Genovese, la regìa è firmata da Giampiero Solari. Lo spettacolo, prodotto da Galassie, rientra nel cartellone di Teatri d’Autore. Learco Ferrari è uno scrittore in crisi che in un giorno qualunque riceve la visita inaspettata dei “Diabolici“, un clan di diavoli scesi sulla terra per reclutarlo. Al suo sostentamento penseranno loro, mentre lui, diavolo a tutti gli effetti con tanto di coda, non dovrà più preoccuparsi di lavorare e avrà il compito di andare in giro a "diffamare, dividere e calunniare". Learco accetta, ma realizza suo malgrado che non è così semplice farsi diabolico e rinunciare alla vita “normale“, per quanto segnata da noia e frustrazione. Tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Nori il monologo rispetta l’originale linguaggio colloquiale del romanzo, dal registro apparentemente simile a un flusso di coscienza alla Joyce. La scena si svolge all’interno dell’appartamento dello scrittore, caotico come il suo stato mentale, pieno di oggetti e di libri, tra cui l’immancabile dizionario. In contrasto con la complessità dei temi, la messinscena è di assoluta semplicità e basta un cambio luci per portare lo spettatore dall’appartamento alla vetrina seducente di una libreria. L’introduzione strumentale di “Simpathy for the devil“ dei Rolling Stones, dilatato e ripetuto in loop, imprime la ritmica al flusso di pensieri e parole del protagonista. La regìa dell’esperto Solari fa il resto.

Info 0721 849053.

b. t.