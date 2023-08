Vanno in scena i giovani talenti Baroni e le sonate di Beethoven

Prosegue Musica a Corte, la rassegna estiva organizzata dall’Ente Concerti di Pesaro che vede protagonisti alcuni dei migliori studenti del Conservatorio Rossini, ospitati nel cortile di Palazzo Mosca, sede dei Musei Civici cittadini.

Domani è nuovamente protagonista la tastiera con Thomas Baroni, brillante studente della Scuola di pianoforte del Conservatorio pesarese, impegnato in un recital in cui saranno proposte alcune tra le più grandi pagine del pianismo romantico: in programma la Sonata n. 21 op.53 “Waldstein” di Ludwig van Beethoven, il Carnevale di Vienna op. 26 di Robert Schumann e lo Scherzo n. 2 op. 31 di Fryderyk Chopin. L’appuntamento conclusivo di mercoledì 30 agosto vedrà il recupero del concerto del Rossini Soul Project, quartetto formato da alcuni dei migliori studenti della Scuola di Jazz del Conservatorio Rossini. Affiatati musicisti con molteplici esperienze in diversi generi e stili musicali, i membri del gruppo presenteranno una performance dedicata ai grandi classici del jazz, dello swing, del soul e del funky.

Il Rossini Soul Project propone un viaggio ricco di interplay che inizia dagli standard jazz e arriva ad arrangiamenti originali di brani selezionati dai repertori di Aretha Franklin e Stevie Wonder. Biglietti posto unico: 5 euro. Vendita online su www.vivaticket.com e rivendite del circuito. I biglietti si possono fare anche nella biglietteria del cortile di Palazzo Mosca nella giornata di domani dalle ore 17 (per info il numero è 334 3193717).

Informazioni Ente Concerti Pesaro (0721 32482 - [email protected]).