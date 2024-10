"Vanno ricalcolati i valori delle piene dei corsi d’acqua"

Nei giorni in cui l’Aato ha deliberato un aumento tra l’8 e il 10% delle bollette dell’acqua per consentire anche nuovi investimenti, interviene sul tema idrico Michele Felici, già dirigente dell’ufficio tecnico del comune di Urbino: "Sempre più spesso si sente che un torrente ha rotto gli argini, ha allagato e fatto dei danni; poi si parla del carattere eccezionale della precipitazione, del mancato o ritardato allertamento, della mancanza di una struttura che riesca a monitorare e a prevedere la massima piena. Tutto questo fa ricordare uno studio fatto per il bacino idrografico del Metauro, elaborato nel 1985 da “Aquater“ per il Ministero della Agricoltura e Foreste. Ogni bacino elementare confluisce in un fosso che, con l’apporto di altri bacini, diventa torrente per poi diventare fiume che, infine sfocia al mare. La portata d’acqua dei vari fossi veniva e viene calcolata tenendo conto dei valori delle piogge critiche con l’applicazione di coefficienti di riduzione rispetto al tempo (durata del fenomeno) ed alla sua estensione. Oggi tutto il procedimento viene confermato i dati sul valore delle piogge (quantità oraria e raggio di estensione) vanno aggiornati. Coi nuovi valori vanno calcolate le ondate di piena e rivisti tutti i punti critici (strettoie, tombamenti e ponti) per poi procedere ad un progetto di adeguamento e prevenzione da realizzare con i soldi che si potranno risparmiare dai fondi che vengono poi sempre erogati dopo i danni. Un sistema (in parte esistente) rileva la pioggia che cade in un’area e comunica, anticipando i tempi di corrivazione, i volumi d’acqua che passeranno nelle varie sezioni e si potrà verificare in automatico se queste hanno le caratteristiche per affrontare la ondata di piena. A partire dalla pioggia con i relativi deflussi, si potranno individuare e prevedere tutti i punti critici e si potranno adottare (a lavori di adeguamento non fatti e/o non ultimati) i provvedimenti che potranno essere di non uscire di casa, di sgomberare i piani interrati e i piani terra o di evacuare la zona. Tutto ciò, nel 1985 venne trascurato e non vennero utilizzati i fondi strutturali che l’Europa aveva messo a disposizione. Fino ad oggi, come allora, nonostante l’evidenza data dalle recenti alluvioni, oltre alle chiacchiere, neppure i soldi del Pnrr sono riusciti a far mettere in campo un progetto di sistemazione idraulica di uno o di tutti i bacini; i denari (tanti) che sono a disposizione, non vengono spesi per strutturare il territorio che continua ad essere maltrattato con opere inutili e con qualche condono che sempre premia il furbetto di turno. Con tutto ciò – conclude Felici – invitiamo i nostri rappresentanti a interessarsi e a difendere seriamente il nostro territorio creando le infrastrutture che lo metterebbero in sicurezza, per una base necessaria per un progetto socio economico, rivolto soprattutto all’entroterra, di sviluppo e produzione".