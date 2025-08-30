Var, un mezzo flop l’esordio al Benelli

Luci della ribalta sul "Benelli" in occasione del derby. Si accendono quelle del nuovo sistema di illuminazione: quattro torri faro dotate di 78 proiettori da 1500 watt, che hanno sostituito il precedente impianto garantendo la idoneità per le partite serali. Sorride Sky Now che fa scivolare le sue telecamere su un "Benelli" illuminato a giorno, mettendo in evidenza, in primo piano, anche gli steli d’erba del fiammeggiante sintetico. Uno spettacolo nello spettacolo per chi è stato abituato per decenni alle romantiche e decadenti atmosfere a lume di candela. Un investimento di 300mila euro che il Comune alla fine è riuscito a mettere in campo secondo le previsioni, giusto in tempo per un appuntamento d’eccezione come il derby. Che ieri sera ha ospitato una seconda novità: il var a chiamata, o meglio il "Football video support" per chiarirsi tutti i dubbi in caso di rigori o episodi contestati. Ogni allenatore aveva in mano due card per potere richiamare l’attenzione dell’arbitro, stando attento a non abusarne: una va al quarto uomo e se la revisione gli dà ragione, la card sarà restituita. Altrimenti la perde e, una volta esaurite, non potrà più richiedere verifiche. Ieri sera però ha perso il Var (con l’arbitro) che non è riuscito a chiarire se l’espulsione di Jallow fosse giusta o meno.

d.e.