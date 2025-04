Variante al Prg, comitato spontaneo in allerta: "Continueremo a seguire da vicino la vicenda"

Il comitato spontaneo dei cittadini non è rimasto soddisfatto della serata informativa sulla variante PRG a Santa Maria del Piano e, in vista del consiglio comunale di stasera, esprime dubbi e perplessità. "Si è finalmente tenuta, soltanto una settimana prima della votazione in Consiglio Comunale e dopo sei mesi dalla richiesta dei cittadini, la tanto attesa riunione pubblica sulla variante al Piano Regolatore Generale, che prevede il passaggio da zona agricola a industriale dell’area di Santa Maria del Piano -scrivono-. Durante l’incontro, il sindaco ha illustrato nuovamente le motivazioni già espresse in precedenza, senza però fornire un reale coinvolgimento dei cittadini, come previsto dal Trattato di Aarhus e

da altre normative che tutelano la partecipazione pubblica alle decisioni ambientali. La serata

è stata partecipata

e ci sono state numerose domande, sia da parte dei residenti che di altri cittadini interessati. Pochi i punti a favore emersi, mentre sono emerse molte perplessità e criticità legate all’intervento urbanistico. Nonostante i numerosi dubbi sollevati, spesso rimasti senza risposta, l’Amministrazione ha confermato l’intenzione di procedere con l’iter: la variante sarà infatti messa ai voti nel Consiglio

Comunale di questa sera, ignorando le richieste di maggiore approfondimento e condivisione da parte della cittadinanza. Noi continueremo a

seguire da vicino la vicenda".

Andrea Angelini