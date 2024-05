"Variante di Gaifa, la Soprintendenza disse già no"

Il professor Pino Mascia interviene sull’approvazione da parte della maggioranza comunale della variante di Santo Stefano di Gaifa a Canavaccio che trasforma una zona agricola con valenza archeologica in zona industriale.

"Sono terminati i rilievi fatti dalla ditta incaricata dalla Sovrintendenza per verificare se nel sottosuolo della zona destinata alla nuova zona industriale di S.Stefano di Gaifa siano presenti delle testimonianze del passato. Sono stati fatti dei ‘saggi’ in alcune parti della superficie e poi ricoperto tutto e ancora non sono chiari i risultati; è noto che l’area è di interesse archeologico e certamente non mancheranno delle importanti testimonianze, sia per la vicinanza di fornaci e sepolture che per l’assidua frequenza di cercatori amatoriali con metal detector. Ma ciò che sembra rilevante in questa vicenda e come si è perseguita questa strada, nonostante la Soprintendenza archeologica delle Marche avesse già ampiamente risposto in questo modo il 29 settembre 2022 ad una ‘richiesta di parere’ alla modifica della destinazione d’uso di un’area agricola in località Santo Stefano di Gaifa per l’introduzione di un’area produttiva di tipo artigianaleindustriale.

Scrive la Soprintendenza: "Tenuto conto dei dati quantitativi dell’insediamento previsto con la variante: Superficie territoriale = 42.000 mq circa, Superficie totale massima ammessa 15.000 mq, Altezza massima= 10 mt;

Considerato il vincolo di tutela paesaggistica che insiste in parte sull’area tutelata per legge, che è volto prevalentemente alla tutela dei caratteristici aspetti naturalistici e morfologici del fiume Metauro, ritenuto di dover esprimere una sostanziale valutazione negativa sulle previsioni della variante in relazione agli obiettivi della Tutela paesaggistica in quanto l’intervento se realizzato comporterebbe una totale manomissione del contesto avente connotazione agricola, alterando in maniera significativa i caratteri paesistico ambientali del sito, attualmente non interessato da insediamenti antropizzati (…) si ritiene pertanto di assoggettare alla Vas la variante al Prp al fine di poter valutare soluzioni alternative meno impattanti e maggiormente relazionabili con gli insediamenti produttivi esistenti. Questa Sovrintendenza evidenzia come l’area individuata ricada entro una zona di elevato e diffuso rischio archeologico, stante l’individuazione in località Canavaccio di sepolture preromane, di fornaci romane, e di ulteriori frequentazioni antiche. L’elaborazione del documento di rischio archeologico è da ritenersi necessaria indipendentemente dall’assoggettabilità o meno della stessa a Vas".

La risposta in parole povere è no! È compatibile questa iniziativa con il paesaggio circostante? La decisione di costruire da parte dei proprietari è motivata dalla necessità di avere 15.000 mq di magazzini a ridosso della superstrada, accanto al futuro svincolo previsto per Canavaccio. Sono di proprietà dello stesso imprenditore diversi edifici industriali inattivi e completamente vuoti a 3 km di distanza dal sito, in un’area che fra poco sarà servita dal prolungamento della Fano-Grosseto al bivio Borzaga. E allora perché tutta questa fretta? Stona la considerazione che il proprietario del terreno in questione sia lo stesso che possiede attività di turismo di élite, una spa con alloggi, piscine, equitazione, bar e ristorante, una tenuta circondata dal verde. Certamente vedersi togliere una zona industriale alle Pantiere, a ridosso di quell’oasi, è stato un bel colpo di fortuna. Ma per quale motivo la stessa identica soluzione per Canavaccio, che è zona centrale per percorsi a carattere culturale, storico e paesaggistico, non funziona tanto da diventare lecito dapprima tentare di collocarci il biodigestore ed ora spostare qui la nuova zona industriale, con un’attività staccata dagli insediamenti esistenti, in un paese di 1200 abitanti già abbondantemente invaso da fabbricati, frutto di un’interpretazione stravagante del vecchio piano regolatore?"