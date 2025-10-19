Variante di Gimarra al de profundis: "Si chiude una brutta pagina di Fano"

"È un documento che la città attendeva da tempo". Con queste parole il sindaco Luca Serfilippi ha annunciato ieri l’arrivo, da parte della Provincia di Pesaro e Urbino, delle controdeduzioni alle osservazioni formulate dal Comune sul Piano regolatore generale (PRG) approvato dall’amministrazione Seri due mesi prima delle elezioni. Un passaggio che chiude un iter lungo nove anni e apre la fase decisiva verso l’approvazione definitiva del piano.

La notizia principale è doppia: la cancellazione della variante di Gimarra e il ripristino dell’area di trasformazione nella zona dell’ex Agip e della Beach House, dove verranno realizzate una rotatoria e un sottopasso ciclopedonale e carrabile per i mezzi di soccorso, collegando il quartiere e la sua ciclabile al mare in corrispondenza dello Chalet.

"La Provincia – ha spiegato Serfilippi – pur non condividendo, ha preso atto della volontà del Consiglio comunale di stralciare la variante di Gimarra, avallando la nostra scelta. Parliamo di un progetto nato male, con costi iniziali di 20 milioni poi raddoppiati, e che aveva già perso i fondi regionali dell’accordo di programma. Con questa decisione chiudiamo una brutta pagina della nostra storia urbanistica".

Il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Loretta Manocchi, che ha seguito l’iter tecnico, ha annunciato il ripristino del "comparto di trasformazione leggera di Gimarra che prevede spazi verdi, funzioni sportive e piccoli servizi commerciali, oltre alle opere pubbliche di collegamento e alla rotatoria di accesso. Non nuove palazzine, ma una ricucitura urbana utile a dare dignità a un’area oggi degradata".

Manocchi ha ricordato anche la complessità del lavoro svolto dagli uffici: "Abbiamo ereditato un piano adottato nell’aprile 2024 e sottoposto a richieste di integrazione molto corpose. Dopo cinque mesi di lavoro, il parere della Provincia è favorevole con prescrizioni, e ora spetta al Consiglio comunale decidere se approvarlo entro 90 giorni o lasciarlo decadere". Nel frattempo, come previsto dalla legge regionale, restano in vigore entrambi i piani regolatori, quello del 2024 e quello del 2009, varato dall’allora sindaco Aguzzi. Per ogni intervento si applicano le norme più restrittive dei due piani. "Una situazione transitoria che potrà essere superata solo con l’approvazione del nuovo strumento urbanistico" ha aggiunto Serfilippi.

L’amministrazione ha infatti già avviato il lavoro per il nuovo Piano Urbanistico Generale (Pug), affidato alla società Poligruppo srl in collaborazione con la Politecnica delle Marche. "Il Pug – ha spiegato la Manocchi – non è un piano regolatore tradizionale ma un documento più flessibile, che parla per ambiti di sviluppo e punta sulla rigenerazione urbana. Sarà un percorso partecipato con ordini professionali, associazioni e cittadini, e richiederà circa due anni di lavoro". "Ora – ha concluso il sindaco Serfilippi – la parola passa al Consiglio comunale. Ma intanto possiamo dire che Fano ha voltato pagina su un tema che la città attendeva da troppo tempo".

