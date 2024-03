Variante di Soria: è polemica: "No alla chiusura di via Caboto"

"No alla chiusura e vendita di via LungoFoglia Caboto". La protesta contro gli effetti indesiderati dai cittadini che potranno derivare dall’attuazione della variante urbanistica del maxicomparto attorno alla rotatoria di Largo Tre Martiri, non si placa. Ieri il Comitato civico spontaneo di Soria è tornato a ribadire con forza la contrarietà riguardo l’operazione, in vista dell’incontro pubblico, di oggi, alle ore 21 nella biblioteca di Baia Flaminia con l’assessore all’urbanistica Mila Della Dora. I cittadini osservano, riprendendo le parole ascoltate durante il Consiglio comunale dall’assessore che "la delibera prevede, una riduzione del consumo di suolo,perché la variante riduce di 600 mq la capacità edificatoria, – dicono i soriani del Comitato spontaneo –: il documento comporta anche una diminuzione del rischio idraulico degli edifici, e una riqualificazione ambientale e urbanistica, “che è il valore aggiunto di questa variante e che è destinato in particolare all’area “ex Suzuki”, una delle porte principali di Pesaro. Ebbene – attaccano i cittadini, dando una lettura opposta e per nulla rassicurante – Quale riduzione? Le aree comprese tra Via Agostini e Via Caboto oggi sono a verde o depolverizzate adibite a parcheggio, mentre domani saranno edificate". I cittadini irridono il termine “riqualificazione“: "L’eventuale riqualificazione – scrivono – si ha solo ed esclusivamente nel comparto “ex Suzuki” e pure qui…. Non si può invece parlare di riqualificazione in Soria: a meno che si intenda con ciò la trasformazione di Via Caboto in pista ciclabile, parcheggi e in un Largo di massiamo 4,8/5,5 metri di profondità.

Ma allora quale Piazza? Volete farvi ridere dietro?". Stasera all’incontro pubblico oltre ai soriani che hanno contestato la scelta fatta con una petizione, non mancheranno le associazioni ambientaliste (Legambiente e Lupus in Fabula), ma anche l’associazione dei commercianti di Baia Flaminia. La variante comporterà la chiusura di parte di LungoFoglia Caboto e dirotterà il traffico su via Agostini. "Siamo molto perplessi riguardo quanto avverrà –, ha osservato Goffredo Ferri, il presidente – Siamo preoccupati di capire se l’accessibilità sarà garantita e non pensalizzata", mentre Davide Ippaso, Confesercenti, spiega : "La previsione urbanistica è vecchia di 20 anni – osserva Ippaso –: Non capiamo come si possa chiudere una delle due vie d’accesso a Baia Flaminia. Via Agostini da sola non potrà compensare il carico di traffico dirottato dalla chiusura di Lungo Foglia Caboto. Abbiamo paura che questa operazione senza considerare a monte le ripercussioni sulla viabilità possa ghettizzare la Baia. E’ necessario attualizzare i ragionamenti e bilanciare gli interessi e i diritti coinvolti".

Solidea Vitali Rosati