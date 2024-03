Variante di Soria, una frenata c’è. Votata la sospensione in Consiglio. I residenti in aula: "Bene così"

La discussione in consiglio comunale sulla variante urbanistica del maxicomparto attorno a Largo Tre Martiri, a Soria, ieri non è stata rinviata come chiedeva il centrodestra per voce di Michele Redaelli, ma sospesa come ha chiesto Michele Gambini (Pd). La sostanza non cambia: quando il centrodestra ha osservato che su "Largo Tre Martiri sarebbe servita – parole di Dario Andreolli (Lega) – una ulteriore riflessione" indubbiamente nel fronte opposto ha aperto una breccia. A ottenere la sospensiva sono serviti i voti di un terzo dei consiglieri: Michele Gambini, Iacopini, Redaelli, Malandrino, Dallasta, Tomas Nobili, Petretti, Leonardi, Vanzolini, Lugli, Sperindei, Andreolli.

"Apprezziamo – ha detto il consigliere di centrodestra Giovanni Dallasta – la volontà dell’amministrazione di valorizzare l’area, soprattutto perché l’ex complesso Suzuki è uno dei mostruosi cadaveri al pari dell’ex Cif. Era indispensabile dare modo ai privati di sbloccare una situazione ferma al 2000". Infatti la variante cosa ha fatto? In pratica di un grande comparto prevede la suddivisione in 4 subcomparti il cui sviluppo sarà, una volta approvata la variante, autonomo. Ogni privato potrà iniziare ad investire nei propri lotti. Per esempio l’ex complesso Suzuki potrà essere riqualificato con una nuova costruzione massimo di sei piani. L’assessore MIla Della Dora ha osservato che la capacità edificatoria è stata ridotta del 15%, ma non di più per rispetto al diritto del proprietario dell’area. "Non potete pretendere però la nostra condivisione sulla soluzione adottata – ha contestato Dallasta – la capacità edificatoria concessa al privato era esorbitante allora e lo è ancora oggi. Capisco che comprimere quel diritto, riconosciuto al privato, è difficile. E’ stato ridotto del 15%, bene, ma per quell’area è evidente che resta una soluzione congestionante: soprattutto in termini di traffico e a dispetto della vivibilità. Bisognava concertare con i privati un trasferimento altrove, e maggiore, della capacità edificatoria per riequilibrare l’impatto sull’intera area".

Un ragionamento che ha trovato sponda nel commento di Michele Gambini (Pd): "Sono convinto che i vincoli, nel rispetto dei diritti di proprietà dei privati, siano forti. Ci troviamo un Prg che vent’anni fa ha fatto previsioni con capacità edificatorie molto sovradimensionate. Siamo sempre molto timidi a togliere capacità edificatoria: mi piacerebbe che fossimo più audaci. Però è vero che i margini di manovra sono stretti. Non ho dubbi sulla scelta fatta dall’amministrazione nell’impostare la variante se non per quel triangolo di verde tra LungoFoglia Caboto e via Agostini che verrà sacrificato. Ma invito il Consiglio a valutare una sospensiva di questa approvazione perché non è facile per il cittadino capire le ragioni che dettano anche iter come questo. Lo riprenderemo dopo che l’assessore Della Dora avrà incontrato i cittadini". Se avessero potuto applaudire, i residenti di Soria presenti tra il pubblico, l’avrebbero fatto, per sottolineare il pieno favore a quell’esito insperato fino all’ultimo. La Della Dora ha fissato per domani alle ore 21 in Biblioteca a Baia Flaminia l’incontro coi cittadini.

"Il presidente del Consiglio comunale, Marco Perugini, è stato molto chiaro: questa sospensione non deve illluderci perché il provvedimento da noi contestato non subirà modifiche – ha detto Michela Campanelli, soriana doc –. Ma per noi è molto importante illustrare all’amministrazione l’esperienza di chi vive la zona: speriamo torni utile nelle future fasi di riqualificazione dell’area. Inoltre questa nostra presenza in massa, qui, oggi, dimostra che il Piano regolatore necessita di un aggiornamento". Anche Redaelli ha dato voce alle perplessità del pubblico in aula: "La variante darà impulso, in prospettiva, al carico di traffico: con LungoFoglia Caboto che verrà chiuso per un tratto, via Agostini sarà sovraccaricata del flusso che collega Largo Tre Martiri con la zona Porto e Baia Flaminia: quest’aspetto va considerato. Farlo a posteriori non sarebbe efficace e ragionevole".