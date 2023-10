Variante Gimarra, addio 20 milioni ll ministero: "Impossibile la proroga"

FANO

Nessuna proroga da parte del Ministero all’uso dei 20 milioni di euro per la strada di Gimarra: l’ha messo nero su bianco, ieri, il ministero delle Infrastrutture, rispondendo alla lettera che circa quindici giorni fa l’amministrazione comunale aveva inviato al governo per chiedere lumi sul destino di quel finanziamento. La risposta del Ministero delle Infrastrutture, il cui titolare è Matteo Salvini, sgombera il campo da ogni equivoco: non spetta al Mit concedere la proroga per l’utilizzo dei 20 milioni di euro da parte del Comune. Solo un decreto del governo può farlo.

Si complica, evidentemente, la lunga e contestata vicenda della strada che dovrebbe tagliare le colline del Carmine e di Gimarra per portare il traffico sulla Statale 16. Un’opera da 20 milioni di euro che il Comune avrebbe dovuto spendere entro il 30 giugno di quest’anno. "La risposta della dirigente del Ministero a cui abbiamo scritto – commentano dall’Amministrazione comunale – conferma quello che già sapevamo. Ovvero per concedere la proroga serve un provvedimento legislativo. Pertanto restiamo in attesa della prossima Finanziaria poiché nel decreto Milleproroghe potrebbe essere inserita anche Fano e quindi avere la disponibilità del finanziamento". Insomma, da Salvini a Giorgetti, ma sempre Lega.

"Se la decisione è del governo – commenta la capogruppo del Pd, Agnese Giacomoni – è chiaro che, a questo punto, la scelta diventa politica: sono loro ad avere il coltello dalla parte del manico". "Se la strada di Gimarra non si fa – commenta Tommaso Mazzanti, capogruppo di M5S – noi non possiamo che essere contenti. Se la decisione spetta al governo di centrodestra mi auguro che sia in linea con la Regione e con gli esponenti locali". E ancora Mazzanti: "Spero che quelle risorse siano destinate alla realizzazione di altre opere condivise dalla cittadinanza".

Il consigliere comunale di Azione Giampiero Pedini fa presente che "se i 20 milioni di euro non venissero confermati, il Comune potrebbe dirottare i 5 milioni di euro di sua competenza, destinati alla strada di Gimarra, per acquisire l’area parcheggio del Lido". E ancora: "Questa amministrazione si vanta di aver investito 280 milioni di euro in 10 anni, ma io non ho visto grandi investimenti. Il parcheggio al Lido, purché la proprietà sia disponibile ad alienarlo, sarebbe sicuramente un ottimo investimento, per la prossima estate potremo già averlo asfaltato e risponderebbe alle esigenze dei fanesi e dei turisti".