Variante Gimarra, altro che 500mila euro. Il Comune dovrà restituire 2 milioni

Non solo 500mila ma sono ben 2 milioni gli euro che dovranno tornare nelle casse della Regione, se il Ministero delle Infrastrutture revocherà al Comune il finanziamento per la strada di Gimarra. Dei 20 milioni di euro (fondi Cipes) destinati all’infrastruttura viaria, la Regione ha già anticipato all’Amministrazione comunale 2 milioni di euro: di questi, sono stati spesi per la progettazione 417.665 euro che dovranno rientrare nelle casse della Regione. Si tratta infatti di risorse vincolate che, nel caso di definanziamento, dovranno essere restituite all’ente che le ha erogate. Una conseguenza inevitabile dal momento che la seconda proroga per l’utilizzo dei fondi Cipes, dopo quella scaduta il 30 giugno dello scorso anno, non è stata inserita, come sperato dal Comune, nel decreto Milleproroghe approvato dal governo il 28 dicembre e pubblicato in Gazzetta il 30 dicembre.

"Si è infine realizzato quello che il centrodestra fanese – commentano Loretta Manocchi (Fd’I), Alessandro Brandoni (Lega), Enzo Di Tommaso (FI) e Stefano Pollegioni (Udc) – aveva sostenuto: questa amministrazione avrebbe perso i 20 milioni e avrebbe dovuto restituire alla Regione le somme impiegate per la progettazione. Un epilogo che evidenzia la totale incapacità della amministrazione di centrosinistra di gestire importanti investimenti strategici, guardando oltre agli abbellimenti da corte condominiale".