Variante Gimarra Conto alla rovescia per le osservazioni

Nuovo passo avanti per la Variante Gimarra: l’assenso di Comune, Provincia e Regione all’accordo di programma già sottoscritto, sarà pubblicato oggi negli albi pretori dei tre enti e nei quotidiani locali. I cittadini avranno 60 giorni per presentare le osservazioni, a cui il Comune risponderà singolarmente. Superata questa fase, l’Amministrazione comunale potrà procedere con il bando per la gara d’appalto. I tempi sono stretti, anzi strettissimi per rispettare la scadenza del 30 giugno 2023, data limite indicata dalla proroga ministeriale per beneficiare dei 20 milioni di fondi Fsc (fondi per lo sviluppo e la coesione). L’opera è infatti irrealizzabile senza il contributo dei 20milioni di euro, ai quali il Comune dovrà aggiungerne altri 5: il costo ipotizzato dell’infrastruttura, quello che ha ottenuto il consenso della Soprintendenza, è di 25 milioni.