Variante Gimarra, è suonato il ’de profundis’

Vissero tutti felici e contenti. Tranne uno e cioè Renato Claudio Minardi, leader del Pd, che sulla variante di Gimarra ci ha sempre contato, anche perché era stato lui a suo tempo a far arrivare i venti milioni dei fondi Cipe alla città proprio per questa opera che è sulla carta dai tempi del piano Piccinato. Vissero tutti felici e contenti anche perché non hanno fatto mai l’inferno per arrivare a chiudere questa infrastruttura nè il sindaco, a capo di una giunta dal pensiero frammentato, e nemmeno i 5Stelle.

Le tre buste già depositate sul tavolo dell’amministrazione resteranno chiuse per sempre. Perché dal tavolo sono spariti – secondo fonti romane – i venti milioni di finanziamento visto che, nonostante le proroghe richieste dalla amministrazione fanese ( rimaste senza risposta), il governo sta facendo di tutto per ‘pulire’ il non speso e quindi per trovare i soldi per chiudere la prossima legge finanziaria. Fra l’altro una vicenda di quelle ‘avanti piano’ anche perché le contestazioni a quest’opera, che andava ad incidere sulla collina di San Biagio, ha ancora fermi nello scantinato due ricorsi al Tar ed anche un esposto in Procura. E non c’era nemmeno il progetto esecutivo perché sarebbe spettato alla ditta vincitrice dell’appalto.

"Per la città è un duro colpo – dice Marta Ruggeri, 5 Stelle – anche se io cinque anni fa, quando ero candidata sindaco, ero per la complanare e cioè una circonvallazione che correva accanto al tracciato autostradale per migliorare i collegamenti con Pesaro. Un’opera quindi che non si realizzerà mai per l’inconcludenza di questa giunta. Lo specchio delle divisioni interne".

Renato Claudio Minardi, leader del Pd cittadino, non si sbottana: "Aspetto che la notizia arrivi da Roma, poi parlerò. Spero che non sia così, ma temo che sia vero". Giuseppe De Leo che ieri ha presentato la sua lista come candidato sindaco, ha le idee chiare sulla fine di questi 20 milioni: "Vanno ricontrattati – dice – e vanno messi per risolvere altri problemi legati alla viabilità come il tratto di Metaurilia dove ci sono stati gravi incidenti anche mortali. Metterli per la variante di Gimarra non aveva alcun senso anche perché fondalmente la strada non risolveva alcun problema legato al traffico ed andava anche a sbancare una collina. Per questa ragione dico che questi soldi vanno ricontrattati con il Governo e con la Regione per risolvere altri problemi. D’altra parte i venti milioni arrivavano in previsione dell’ospedale unico Pesaro-Fano che poi non si è realizzato. Tutto questo fermo restando un particolare non secondario – conclude De Leo –: che ci si è trovati di fronte anche ad un appalto al buio e cioè una gara con tanto di buste presentate senza avere la certezza che i venti milioni, c’erano realmente. Cosa mai vista. Erano ferme lì le buste, sul tavolo dell’amministrazione, in attesa di avere una risposta dal Governo e dalla Regione".

Cosa dice la giunta? Bocche cucite anche perché la variante di Gimarra, un’opera compensativa, è stata per lunghi mesi al centro di un acceso dibattito cittadino. "Siamo davanti ad un fallimento politico ed anche dell’assessore al ramo Fanesi – dice Gianluca Ilari, capogruppo della Lega in consiglio comunale –. Non era mai capitato che la città avesse un finanziamento così importante in tutta la sua storia. Hanno allungato il brodo nel tempo senza avere nessuna certezza e questo è il risultato".

m.g.