Variante Gimarra, ecco tre offerte. Ma non si sa se i soldi ci sono ancora

E’ scaduto ieri il bando di gara per il progetto esecutivo e l’affidamento dei lavori della strada di Gimarra, per un importo di 25 milioni di euro (20 milioni di finanziamento Cipes, 5 dall’avanzo di bilancio comunale): tre i soggetti che hanno avanzato la loro offerta, tra cui alcuni raggruppamenti d’impresa. Le buste, però, non si apriranno fin quando il Comune non avrà la certezza della proroga da parte del Ministero delle Infrastrutture dei 20 milioni di euro che avrebbe dovuto spendere entro il 30 giugno, pena la perdita del finanziamento. Rimane aperta anche un’altra questione che riguarda la conclusione dei lavori della strada, con tanto di collaudo, per il 30 giugno 2025: traguardo che appare irraggiungibile. L’obiettivo è evitare il definanziamento che tanto preoccupa i dirigenti comunali perché in quel caso il costo dell’opera ricadrebbe tutto sul Comune.

"Non si affannino a scaricare la loro incapacità sulgoverno – commenta il segretario della Lega, Alessandro Brandoni –, che secondo la narrazione di Seri e Fanesi potrebbe commettere lo sgarbo di non concedere l’ennesima proroga. I ritardi accumulati sono solo una loro grande responsabilità. Se, alla fine, per fortuna diciamo noi, lo scellerato e ostinato progetto non partirà, sarà solo a causa della bipolarità decisionale del sindaco, dei contrasti di maggioranza sanati all’ultimo minuto dell’ultimo consiglio utile, dei ripetuti errori di calcolo per la stima dei costi. Insomma il finanziamento storicamente più rilevante per la città di Fano è stato messo realisticamente a rischio per l’inettitudine di coloro che vantano, presumo incautamente, di avere il primato dei sondaggi".

A questo punto il Comune si mette in attesa, a meno che qualche amministratore non decida di scrivere al Ministero e alla Regione per avere chiarimenti sulle proroghe. Va ricordato che la strada di Gimarra, che attraversa le colline cittadine, è stata pesantemente contestata con raccolte firme e varie iniziative di protesta, ha diviso la politica e messo a rischio la stessa maggioranza. Da una parte, infatti, c’è il Pd unito nel portare avanti l’opera dall’altra le liste civiche del sindaco che non non sono mai state d’accordo, così come ’In Comune’. Tra l’altro sull’iter procedurale pende la denuncia al Prefetto presentata dai consiglieri comunali di M5S. Infine sembra difficile che qualcuno voglia correre il rischio di mettere in moto le ruspe in piena campagna elettorale.

Anna Marchetti