Variante Gimarra, partono gli espropri

Sul tracciato della Variante Gimarra da 25 milioni di euro la giunta non si ferma, nonostante i malumori all’interno della maggioranza. Nella giornata di sabato l’esecutivo (assenti il sindaco Massimo Seri e l’assessore Etienn Lucarelli) ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica elaborato da Abacus. Il nuovo percorso accoglie le indicazioni della Soprintendenza e differisce dal precedente perché nel tratto dalla rotatoria di largo Aldo Moro alla chiesa del Carmine, sposta verso nord l’attraversamento del torrente Arzilla. Per quanto riguarda, invece, la seconda parte del percorso, dalla chiesa del Carmine alla Statale 16, è stata prevista la realizzazione di due gallerie artificiali da 70 e 80 metri, seguendo le indicazioni della Soprintendenza (un’altra ipotesi da 29 milioni è stata scartata).

Nella delibera di giunta si specifica che entrambe le ipotesi progettuali sono state inviate alla Soprintendenza e alla Regione e che quest’ultima ha formulato al Ministero delle Infrastrutture una richiesta di proroga oltre il 31 dicembre 2022 per l’utilizzo dei 20 milioni destinati all’opera (oggetto dell’accordo tra Regione e Comune del 2018). Proroga che sarebbe stata tacitamente concessa per 6 mesi grazie al valore di oltre 25 milioni di euro del nuovo progetto. Se saranno confermati i 20 milioni di euro, il Comune comunque dovrà sborsare gli altri 5 milioni. In ogni caso la proroga concessa sarebbe solo di sei mesi e c’è chi si chiede se il Comune, viste anche le divergenze in maggioranza, riuscirà a portare termine l’iter.

Intanto sono stati resi pubblici sui quotidiani e sull’albo pretorio del Comune, i nomi dei proprietari dei terreni da espropriare. Sono una quarantina e tra i proprietari c’è anche il prof Corrado Piccinetti del Laboratorio di Biologia Marina. "Si tratta di un terreno – spiega – che ho in comproprietà con i miei fratelli. Finora non abbiamo presentato osservazioni perché in attesa di capire quali siano le reali intenzioni dell’Amministrazione. Io non vivo in quell’area ma non sono certo contento della scelta perché la strada taglierà a metà la proprietà e passerà sotto la casa, rovinando la bellezza del luogo". Piccinetti ha forti dubbi sull’utilità dell’infrastruttura: "Sarà utilizzata solo dagli automobilisti che provengono dalla Flaminia, chi arriva da Marotta continuerà a passare per il centro: sarebbe stata più utile una circonvallazione".

Anna Marchetti