Variante Gimarra, passi avanti La Regione firma l’accordo

Variante Gimarra: la giunta regionale aderisce all’accordo di programma già sottoscritto dalla Provincia e dal Comune per la realizzazione della contestata strada che dalla rotatoria di via Aldo Moro, passando attraverso le colline, arriverà alla Statale 16. "Al progetto – fanno sapere dal Comune – stanno lavorando alacremente le strutture tecniche comunali e le società esterne fin qui coinvolte. L’amministrazione sta producendo il massimo impegno per rispettare la scadenza del 30 giugno 2023, data limite indicata dalla proroga ministeriale per beneficiare dei 20 milioni, fondi Fsc (fondi per lo sviluppo e la coesione)". Poi la nota polemica nei confronti della Regione: "Il programma impone tempi e cadenze serrati e dunque, anche se in ritardo rispetto alle aspettative e dopo numerosi solleciti, questo atto della Regione Marche, rappresenta un momento significativo sia dal punto politico che amministrativo, per un progetto che per complessità realizzative, ambientali, paesaggistiche e amministrative non ha precedenti per Fano".

Va ricordato che il progetto di fattibilità tecnico-economica (elaborato da Abacus) approvato dalla giunta all’inizio di gennaio (assenti in quella occasione il sindaco Massimo Seri e l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli) costerà 25 milioni di euro. Questo significa che, se saranno confermati i 20 milioni di euro, il Comune comunque ne dovrà sborsare altri 5. E’ già stato avviato anche l’iter per gli espropri pubblicando sui quotidiani locali e nazionali e sull’albo pretorio del Comune, i nomi dei titolari dei terreni da espropriare. Intantol il Movimento Cinque Stelle contesta al Comune di portare avanti l’iter della Variante e di continuare a spendere soldi senza avere alcuna certezza della copertura finanziaria. Anzi per M5S "la proroga dei 20 milioni di euro non è mai stata confermata dal Ministero, che anzi nell’unica occasione in cui si è pronunciato l’ha esclusa chiaramente".

an. mar.