Variante Imab, maggioranza boccia alternative

"Per i nuovi insediamenti industriali si trovi un’area diversa da Santo Stefano di Gaifa". A chiederlo sono Pd e Viva Urbino, che hanno presentato un ordine del giorno in Consiglio comunale – poi respinto – per impegnare il sindaco a cercare un altro terreno rispetto a quello agricolo di 4 ettari, di proprietà di Imab, su cui l’azienda vorrebbe costruire un capannone: "Non vogliamo bloccare lo sviluppo, ma, dato che ci sono zone industriali non complete, chiediamo di usare quelle – ha detto il capogruppo Lorenzo Santi –. Lo studio commissionato da Imab ha restituito un alto rischio archeologico per l’area, c’è un vincolo paesaggistico e la Soprintendenza l’ha sottoposta a Valutazione ambientale strategica. Ciò doveva spingere a cercare altre soluzioni. Chiediamo di individuare un’area alternativa, anche in previsione di un possibile parere negativo della Soprintendenza sulla costruzione". A riguardo si è espresso per la prima volta anche Giorgio Londei, capogruppo di Urbino e il Montefeltro: "Quando si parla di abitanti bisogna coniugare rispetto per l’ambiente e sviluppo, altrimenti continueremo a perdere residenti. Io difendo la Benelli, quando la si accusa di essere una fabbrica di morte, e difendo la Imab ora, perché parliamo di un’azienda che dà 900 buste paga. Non capisco le polemiche: quando il proprietario incarica una società terza di fare un’indagine e si dice disponibile a ritirare i propri diritti sul terreno, se dovesse emergere qualcosa di archeologicamente interessante, mi sembra che la questione sia chiusa". Nel rispondere a Santi, il sindaco ha voluto "sfatare il mito che a Urbino ci siano altre aree per sviluppi industriali. Al di fuori del fatto che parliamo di un terreno di quattro ettari e l’intera zona industriale di Canavaccio è ampia circa sei, non ci sono altre aree edificabili. C’è stata una proposta, sono state fatte delle valutazioni e ora l’indagine, in presenza della Soprintendenza, chiarirà se le cose ipotizzate siano vere".

Il sindaco ha poi letto una relazione dell’Ufficio tecnico comunale, in cui si precisa che la zona sia stata dichiarata "a potenziale rischio di ritrovamenti, che non ha niente a che vedere con l’interesse archeologico di un’area. A riprova di ciò, l’area interessata dalla variante al Prg ha un rischio di ritrovamenti identico a tutta la zona ovest della zona artigianale di Canavaccio". Dopo l’indagine, si "valuteranno nel merito gli effetti ambientali della variante proposta e si prenderanno le conseguenti decisioni".

