Variante in piazzale Tre Martiri: "Spiegherò tutto mercoledì 13"

Strada sì, strada no? La polemica montata negli ultimi giorni sulla possibile modifica alla viabilità nel quartiere di Soria sembra destinata a spegnersi entro breve. Mila Della Dora, assessora all’urbanistica, ha richiesto un incontro con i cittadini soriani per chiarire una volta per tutte la questione. La riunione si terrà mercoledì 13 marzo alle ore 21 alla biblioteca comunale Louis Braille di Baia Flaminia. "Ho voluto questo incontro per chiarire – ha commentato Della Dora – anzi, mi dispiace che non mi sia stato chiesto prima, così avremmo evitato una polemica che non esiste". I pesaresi di Soria sono in fermento da lunedì 4 marzo, quando alla riunione di quartiere sono venuti a sapere dell’imminente creazione di una "bretella", una strada che dovrebbe deviare tutto il traffico di via Lungofoglia Caboto su via Agostini, creando molti disagi. Da qui la pronta risposta dell’assessora, che ha subito smentito spiegando i fatti. La delibera tanto discussa parlava di una variante al piano regolatore vigente relativamente all’intervento urbanistico unitario PA 0.307 "Largo Tre Martiri", che permetterebbe di suddividere l’area in quattro sub-comparti autonomi. Di questa delibera si era parlato l’11 dicembre in consiglio comunale e un secondo passaggio verrà fatto lunedì 11 marzo, ma la questione della strada che tanto preoccupa i cittadini non è stata nemmeno presa in considerazione. "Sono state diffuse le notizie sbagliate, la creazione di quella bretella è una previsione urbanistica che rientra nel piano regolatore del 2000. Non ne abbiamo mai discusso e non c’è un progetto in essere. Per questo è giusto fare chiarezza, perché si è creata una diatriba sul nulla. All’incontro avrò occasione di dare delucidazioni sulla delibera che consentirebbe, grazie alla suddivisione in lotti autonomi, di rigenerare uno degli ingressi strategici della città, l’area ex Suzuki. Inoltre, avrò modo di spiegare la variante urbanistica e il piano di mitigazione che metterà in sicurezza la zona dal punto di vista idraulico. Verrà anche definita la nuova capacità edificatoria, che sarà ridotta di 600mq su quelle che erano le previsioni urbanistiche", ha concluso l’assessora Mila Della Dora.

Lucia Arduini