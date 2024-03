Variante "Meno cubature, viabilità più sicura"

Tale è stato il moto di ribellione tra i cittadini che in soli nove giorni, i residenti di Soria contrari alla variante urbanistica di Largo Tre Martiri, hanno raccolto 800 firme. Oggi il Comitato civico Soria Green si incontrerà nuovamente, totalmente insoddisfatto rispetto le risposte avute dall’amministrazione. Il quartiere è in rivolta: come trovare una sintesi tra le esigenze dei cittadini e quanto predisposto dall’amministrazione? L’abbiamo chiesto a Giovanni Dallasta, consigliere comunale di opposizione, vicepresidente della commissione urbanistica in Comune a Pesaro.

Dall’Asta come se ne esce?

"La maggioranza consiliare deve ascoltare la gente – osserva –: io sono pronto a votare contro la variante in Consiglio. Solo se a bocciare la variante sarà la maggioranza dei consiglieri, in occasione della prossima discussione in aula, allora si potrà azzerare la procedura. Con la bocciatura si ripartirà da zero".

Cioè?

"Si potrà tornare a ragionare su come riqualificare il comparto attorno a Largo Tre Martiri, facendo tesoro di quanto detto dai residenti riguardo la viabilità, pericolosa, che caratterizza l’area tra via Agostini, via LungoFoglia Caboto e Largo Tre Martiri".

Come interverrebbe?

"Dobbiamo ricordare che il primo obiettivo di una variante in quell’area è quella di arrivare a riqualificare l’ex complesso Suzuki, un mostruoso cadavere. E’ indispensabile dare modo ai privati di sbloccare una situazione ferma al 2000. Ma per farlo, per esempio, invece di quattro comparti, la suddivisione la farei in due: uno sull’ex Suzuki e l’altro sulla restante area. Va azzerata l’edificabilità del lotto centrale composto dai 195 metri quadrati di Guerra e i 491 metri quadrati (di proprietà per il 45% del Comune e per il resto di un privato, ndr). La capacità di quel lotto va spostata sul lotto del distributore: invece di farla di quattro piani, la palazzina potrebbe essere fatta di sei. Guerra potrebbe acquisire diritti su quel palazzone, per esempio. A quel punto il lotto tra via Agostini e via LungoFoglia Caboto resterebbe parzialmente a verde e la viabilità non dovrà essere modificata come invece indica la previsione viabilistica indicata nella variante che abbiamo discusso in Consiglio comunale. Anzi: con quel lotto non più edificabile si potrebbe, finalrmente allargare e quindi rendere più sicura la parte finale di via Agostini".

Ma perché nella variante è stata inclusa la previsione urbanistica che ha fatto infuriare i cittadini?

"Perché se si lascia la capacità edificatoria al lotto da 491 metri quadri, le costruzioni che vi verranno fatte si addosseranno a Lungo Foglia Caboto: sarà necessario, quindi chiudere quei 123 metri previsti".