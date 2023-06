Variante, palla al prefetto: "Delibere da annullare"

di Anna Marchetti

"I fondi per l’Interquartieri sono già persi" dunque "le relative delibere votate venerdì sono da annullare". Lo scrive M5S in una lettera al Prefetto per ‘denunciare’ il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2023, entro il quale devono essere affidati i lavori della strada per non perdere i 20 milioni di euro del Cipess (ex Cipe), e per chiedere l’annullamento delle due delibere (variazione di bilancio per 25 milioni di euro e Accordo di programma tra Comune, Provincia e Regione per la variante al Prg) approvate nel consiglio comunale di venerdì 16 giugno.

Nella lettera al Prefetto, inviata per conoscenza anche al Comune, i consiglieri comunali Francesco Panaroni e Giovanni Fontana fanno presente che il contributo di 20 milioni di euro del Cipess "è già perso" in quanto "subordinato alla stipula del contratto dei lavori entro il 30 di questo mese (si tratta di un appalto integrato che prevede l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori e che non può essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale prima di mercoledì 28, ndr) come bene evidenziato dal dirigente Pietro Celani nella nota del 23 maggio".

Per Panaroni e Fontana la convocazione d’urgenza del consiglio comunale di venerdì scorso non poteva avvenire "in quanto i fondi sono già persi e le delibere approvate da annullare". Inoltre i due consiglieri d’opposizione mettono in discussione i presupposti che hanno portato il consiglio comunale a scegliere la Variante Gimarra: il costo di 20 milioni di euro è stato sottostimato e quel contributo è stato concesso dal Cipess per la ‘Viabilità di adduzione al nuovo ospedale unico di Marche nord’. Dicitura utilizzata dal Comune in tutte le interlocuzioni con Cipess, comprese le richieste di proroga, mentre nelle delibere portate in consiglio comunale si usa la dizione ‘Miglioramento della viabilità tra via Aldo Moro e la Statale 16-completamento strada Interquartieri’. Ciò non solo potrebbe indurre il Cipess a non erogare più le somme perché utilizzate per un progetto diverso, ma si potrebbe configurare una distrazione di fondi".

La procedura va comunque avanti tanto che ieri l’Interquartieri ha superato la procedura di Via (Valutazione d’impatto ambientale) con il via libera di tutti gli enti coinvolti. Ieri sera inoltre nuova maggioranza convocata dal sindaco Massimo Seri, che dopo il consiglio di venerdì scorso dove sull’Interquartieri ha rischiato di essere sfiduciato dalla sua maggioranza, tenta di riprendere il confronto "per affrontare i prossimi appuntamenti".

Tra tutti, la biblioteca Federiciana per la quale vanno trovati 8 milioni di euro da aggiungere ai 2milioni e mezzo di fondi Pnrr.