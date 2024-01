Variante per i trappisti. Nove osservazioni dei M5S

Contro la variante per il monastero dei frati trappisti a Monte Giove, sono addirittura 9 le osservazioni presentate dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Fano – composto da Tommaso Mazzanti, Francesco Panaroni e Giovanni Fontana - che già aveva votato contro in Consiglio Comunale. L’Amministrazione dovrà controdedurre una per una tutte le osservazioni, poi sottoposte al voto della civica assise per l’eventuale adozione definitiva della variante. Secondo i grillini è sbagliato "isolare la variante per il monastero dalla visione complessiva del nuovo piano regolatore generale"; inoltre per i grillini sono state disattese le prescrizioni della Soprintendenza di "ridurre gli spazi", che al contrario sarebbero stati "addirittura incrementati". I 5 Stelle fanno poi notare che la Commissione Urbanistica non ha espresso parere positivo sulla Variante; che contraddice gli impegni sui costi derivanti da consumo di suolo e sul principio del “consumo zero di suolo”.

"L’area interessata dalla variante – proseguono – è sottoposta a svariati vincoli: tutela paesaggistica; area soggetta alla pericolosità geologica, idrogeologica e sismica; zona archeologica...". E ancora "La previsione del cimitero privato viola la legge, potendosi prevedere solo cappelle gentilizie e private"; "l’Ufficio Viabilità e Traffico ha rilevato forti criticità della viabilità esistente, suggerendo interventi di adeguamento più o meno impattanti". E infine, "la normativa regionale vieta di espandere aree edificabili in zona agricola, qualora non sia stata completata per almeno il 75% l’edificazione delle aree esistenti con medesima destinazione d’uso. L’Amministrazione ha tentato di eludere questo divieto con una interpretazione – concludono – del tutto illegittima".