"Variante Pesaro-Fano. No al taglio dei fondi"

"Pare che il governo voglia togliere alle Marche i 1.800 milioni già stanziati per la variante ferroviaria di Pesaro e Fano per reinvestirli su altre regioni, con la complicità della giunta regionale. Sarebbe il più grande furto della storia di questo territorio e faremo di tutto per impedirglielo". Così Matteo Ricci (in foto), europarlamentare del Pd, in un post sui social a margine dell’evento "Infrastrutture: opportunità per lo sviluppo e per il turismo", organizzato dal Partito democratico di Fano.