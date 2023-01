Variante waterfront adottata dalla giunta

Ancora una variante al Prg, questa volta riguarda il progetto del Waterfront di Sassonia, mentre Fratelli d’Italia chiede il rinvio, fino all’approvazione del Prg, della variante di Monte Giove-Prelato per la costruzione del nuovo monastero dei frati trappisti di Frattocchie di Marino.

La variante del Waterfront è stata adottata dalla giunta prima della fine dell’anno e prevede che una piazza alberata sostituisca il parcheggio oggi esistente alle spalle dell’anfiteatro Rastatt, per creare continuità con il riqualificato viale Battisti. Anche l’anfiteatro sarà completamente ridisegnato: "Non avrà più la forma circolare attuale – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori – ma sarà un vero e proprio palcoscenico, a più livelli, che degrada sul mare". E ancora Brunori: "Non c’è alcuna intenzione di snaturare l’area dell’anfiteatro Rastatt, come luogo centrale delle attività del lungomare di Sassonia, ma di rivalutare la zona portando tanto verde, non solo alberi ma anche un orto botanico". "Dobbiamo correre – prosegue Brunori – se lo vogliamo inaugurare nel 2024. Sicuramente per quella scadenza avremo realizzato tutta la zona dell’anfiteatro, ma spero di riuscire a portare a termine anche il progetto architetturale che va dal pesce azzurro al ponte sul porto Canale". Intanto l’opposizione protesta contro la variante di Monte Giove-Prelato a cui la giunta ha dato il via libera nella giunta del 5 gennaio. "Sospendiamo per ora il giudizio sul merito ma – commenta la capogruppo di Fratelli d’Italia, Lucia Tarsi, – siamo onestamente sconcertati e perplessi sul metodo: una variante in sospeso da quasi 10 anni, il cui iter viene improvvisamente sbloccato un istante prima che inizi la discussione sul Prg (il primo incontro è previsto per domani ndr). Ci chiediamo se sia l’ennesima prova della lentezza organizzativa di questa giunta o se si tratti, ancora una volta, di una rincorsa per blindare una variante prima dell’approvazione del nuovo Prg. Se fosse vera una qualunque delle due ipotesi, il nostro giudizio sarebbe comunque lo stesso: la giunta Seri non perde occasione per dimostrare la sua incapacità amministrativa".

"Non è comprensibile l’uso della variante –incalza il capogruppo di M5S, Tommaso Mazzanti – per una zona molto delicata dal punto di vista ambientale come quella di Monte Giove-Prelato, quando lunedì è convocata la prima commissione consiliare per discutere del Prg". Insiste il capogruppo della Lega, Gianluca Ilari: "E’ assurdo dare il via libera alla variante quando domani inizia il percorso del Piano regolatore generale. Non entriamo nel merito dei contenuti di quella variante, ma ci lasciano veramente perplessi le modalità di procedere della giunta".

Anna Marchetti