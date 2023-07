Variazione di bilancio: i soldi del chiostro di San Giovanni andranno per l’ex Lavanderia

La ristrutturazione del Chiostro di San Giovanni e la realizzazione del parcheggio sopraelevato in via Mazza, devono attendere. Con la tempistica, stretta del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) e l’aumento dei costi generali in edilizia, per l’amministrazione comunale diventa necessario garantire, con i quasi 5 milioni di euro dirottabili, il cantierabile. Ecco quindi che lunedì in Consiglio approda l’aggiornamento del Piano delle Opere e relativa variazione di bilancio: ad essere rimpinguati saranno i due progetti finanziati dal programma Pinqua come il recupero, per la parte in capo al Comune, del San Benedetto e la ristrutturazione di Palazzo Ricci. "In particolare – spiega Anna Maria Mattioli, capogruppo Pd in Consiglio comunale, reduce dalla commissione lavori pubblici di giovedì pomeriggio – la proposta è di mettere quei soldi per il recupero dell’ex Lavanderia del San Benedetto (foto) e non solo". E’ una notizia: il Comune ha sempre detto di recuperare l’ex lavanderia per farne un prolungamento della biblioteca San Giovanni, ma non aveva intercettato la copertura economica.

Sinteticamente dalle due delibere di lunedì i soldi svincolati andranno a beneficio della ristrutturazione, in via Cattaneo, di uno dei due appartamenti sociali e aggiungeranno soldi per la ristrutturazione di Palazzo Ricci. In che modo? L’abbiamo chiesto al vicesindaco Vimini: "Più risorse per i progetti, cantierabili grazie al Pinqua (Programma qualità dell’abitare), servono soprattutto per pagare gli aumenti registrati dall’edilizia, mentre per riuscire a fare cosa è meno automatico. Se ne occupa l’assessore Pozzi" spiega. Quindi? Ricordiamo che attualmente i lavori partiti a Palazzo Ricci sono quelli ancorati al finanziamento Iti e che prevedono la risistemazione del tetto; del piano terra per allestire una bibliomediateca con i fondi del Conservatorio Rossini e della Fondazione. Una ristrutturazione che alla fine libererà, a Palazzo Olivieri, spazi per la didattica. Inoltre, nel risistemare l’antica cappella si conquisterà un nuovo ambiente per le audizioni musicali da camera. Con la risistemazione del cortile interno, accessibile da via Sabatini, verrà restituito uno dei luoghi nobiliari della città. La progettazione legata al Pinqua, invece, è in corso. In pratica il Pinqua a palazzo Ricci prevede 50 posti letto che potranno essere affidati ad artisti ma anche a studenti e creativi, mentre al San Benedetto, un altro Pinqua finanzia una ventina di residenze che la progettazione ha destinato agli artisti del Rof o agli iscritti all’Accademia rossiniana. Anche in questo caso, ad essere avviata è solo la progettazione che vorrebbe collocare le residenze nell’edificio ad L adiacente al fabbricato dell’ex lavanderia del San Benedetto. In attesa di completare le due progettazioni, l’amministrazione, intanto porta in Consiglio la delibera che permette di rimpinguare la voce di bilancio. "Il ministero ha dato la possibilità di rimodulare la progettazione depositata sui Pinqua – spiega Mattioli –. Chiostro e parcheggio sono troppo impegnativi per poter essere cantierabili con le risorse di oggi".

Solidea Vitali Rosati