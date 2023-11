Varotti e Carriera, fine della lite: il primo ritira la querela per diffamazione

Finisce la lite giudiziaria tra Amerigo Varotti, direttore Confcommercio Marche Nord, e Umberto Carriera, noto ristoratore e leader di ’IoApro’.

Ieri, l’avvocatessa Cinzia Fenici in rappresentanza di Amerigo Varotti e l’avvocato Bertuccioli assieme all’imprenditore Umberto Carriera, sono andati in tribunale a Pesaro, dopo aver trovato un accordo in cui lo stesso Carriera con un post inserito ieri nel suo profilo ha chiarito il “misunderstanding” contestualizzando il fatto ed affermando che "con le parole utilizzate non intendeva colpire la persona di Amerigo Varotti, ma criticare l’operato della Confcommercio nel periodo di emergenza Covid-19". Varotti ha quindi ritirato la querela, che ipotizzava il reato di diffamazione.